La Festa delle offerte Prime si avvicina e Amazon continua a darsi da fare con le offerte, che non riguardano soltanto i prodotti ma anche i servizi: adesso è possibile avere Audible per ben 90 giorni senza dover spendere 1 euro. Per coloro che ancora non lo conoscessero, Audible è un servizio molto interessante: si tratta della piattaforma digitale di Amazon dedicata agli audiolibri, ai podcast, ma anche a programmi radio, televisivi e riviste e quotidiani.

Amazon lascia provare Audible per 3 mesi

A differenza di altri servizi di Amazon, come per esempio Amazon Prime Video e Amazon Kindle, Audible non è un servizio incluso nell’abbonamento Amazon Prime, ma richiede una sottoscrizione a parte. Per i nuovi iscritti ora è previsto un periodo di prova completamente gratuita della durata di 3 mesi, al termine dei quali il prezzo standard sarà di 9,99 euro al mese.

Abbonamento scontato: 3 mesi di uso gratuito. Offerta valida dal 16/09/2025 fino al 16/10/2025 alle ore 23:59. Offerta riservata ai nuovi clienti selezionati in modo casuale che non si sono mai iscritti ad Audible.it o che non hanno beneficiato di un periodo d’uso gratuito negli ultimi 12 mesi. Dopo 3 mesi, l’abbonamento Audible si rinnova automaticamente al costo di 9,99 € al mese fino alla cancellazione. Questa offerta non può essere utilizzata in combinazione con altre promozioni, è limitata a un solo account ed è fruibile per una sola volta per ciascun cliente. L’offerta è valida solo per i clienti in Italia. L’offerta ha ad oggetto i contenuti e servizi digitali offerti da Audible GmbH ed è soggetta alle Condizioni Generali d’Uso di Audible. Per l’utilizzo è necessario un account cliente Audible.it. L’abbonamento può essere cancellato ogni mese. L’offerta è riservata ai clienti maggiorenni, non è trasferibile e non è convertibile in denaro. In caso di motivi particolari, come malfunzionamenti tecnici, ci riserviamo il diritto di interrompere l’offerta anticipatamente o modificarla. I dati personali forniti saranno utilizzati solo per dare esecuzione a questa offerta. Si applica l’informativa sulla privacy di Audible.

Al termine del periodo della promozione, il costo mensile sarà quello standard di 9,99 euro al mese, tuttavia è possibile cancellare l’abbonamento in qualsiasi momento. Per quanto riguarda termini e condizioni, l’offerta è disponibile solo fino alle 23:59 del 16 ottobre 2025 ed è riservata ai clienti che non si sono mai iscritti ad Audible.it e che non hanno mai beneficiato del periodo d’uso gratuito precedentemente. Che cosa aspettate? Attivate subito Audible tramite il link sottostante:

L’app di Audible per dispositivi Android è scaricabile dal Google Play Store tramite il seguente badge.

