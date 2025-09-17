Nel corso delle ultime ore, diversi scatti rubati e successivamente trapelati in Rete avrebbero svelato il design e le (presunte) specifiche tecniche di Xiaomi 15T, il nuovo modello di smartphone di fascia medio/alta della compagnia cinese: scopriamole insieme nel dettaglio.

Xiaomi 15T: le prime informazioni su design, display, chip e batteria

Secondo quanto riportato dall’utente yabhishekhd sul social network X e dalla pellicola informativa sul display dello scatto rubato, all’interno di Xiaomi 15T troveremo probabilmente il chip MediaTek Dimensity 8400 Ultra, lo stesso processore presente dentro il recente Poco X7 Pro, per intenderci. La foto svelerebbe un design dai bordi laterali leggermente curvi e arrotondati: sul lato anteriore troveremo un display da 6,83 pollici di diagonale con una frequenza d’aggiornamento pari a 120 Hz, un passo in avanti rispetto alla controparte rappresentata da Poco, oltre che il precedente modello Xiaomi 14T, fisso invece a 6,67 pollici di diagonale.

Tutto sarà alimentato da una batteria da una batteria da 5500 mAh di capacità, con il supporto alla ricarica rapida da 67 W di potenza: per fare un rapido confronto, si tratterebbe di circa 500 mAh di capacità in più rispetto al modello uscito l’anno scorso.

Al momento non disponiamo invece di dettagli in merito alle specifiche tecniche del comparto fotocamere, anche se vedremo con ragionevole certezza il ritorno dei sensori Leica Summilux. Per avere un riferimento, il precedente Xiaomi 14T ospitava un sensore principale da 50 megapixel in formato 1/1,56 pollici con stabilizzazione ottica dell’immagine, un sensore teleobiettivo da 50 megapixel con zoom 2x e infine un sensore ultra-wide da 12 megapixel, oltre che un sensore frontale da 32 megapixel.

A questo modello dovrebbe poi affiancarsi Xiaomi 15T Pro, che basandoci su quanto abbiamo visto con il database del portale Geekbench, dovrebbe far uso del chip di fascia alta MediaTek Dimensity 9400+, lo stesso utilizzato all’interno di Redmi K80 Ultra.

Vi ricordiamo che il nuovo Xiaomi 15T sarà presentato ufficialmente il prossimo 24 settembre: nel frattempo, sarà bene dare un’occhiata all’account ufficiale della compagnia sul social network X, che comincerà con i primi indizi nei giorni immediatamente precedenti alla presentazione dello smartphone. Non ci rimane quindi che attendere ulteriori aggiornamenti ufficiali direttamente da Xiaomi, certi del loro arrivo nel corso dei prossimi giorni.