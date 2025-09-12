Chi acquista un dispositivo di Samsung spesso non lo fa soltanto per la dotazione tecnica o il design ma anche per il supporto software che il colosso coreano è in grado di garantire agli utenti e che si traduce in aggiornamenti rilasciati con grande costanza e funzionalità esclusive.

Samsung si sta preparando in queste settimane al rilascio del suo primo visore per la realtà estesa (XR), cosa che dovrebbe avvenire entro la fine del 2025 e involontariamente ha rivelato una funzionalità che sarà disponibile sul nuovo dispositivo e che lo aiuterà a competere con Apple Vision Pro.

Segui Samsung Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo

Svelata una funzione di Samsung Galaxy XR

Grazie all’ultima versione disponibile dell’app Camera Assistant (la v. 4.0.0.3) su Samsung Galaxy S25 FE scopriamo che i visori Samsung Galaxy XR avranno la possibilità di catturare immagini e video 3D, proprio come Apple Vision Pro (questa funzione potrà essere attivata tramite tale applicazione).

I visori Samsung Galaxy XR saranno in grado di catturare foto e video 3D (spaziali) utilizzando le fotocamere integrate mentre l’app Camera Assistant aggiungerà questa opzione all’app Fotocamera standard del visore, così come viene mostrato nell’immagine che segue:

Ovviamente al momento il team del colosso coreano sta completando lo sviluppo di questa funzionalità in vista del lancio del primo visore Samsung Galaxy XR, motivo per cui la nuova opzione non è ancora disponibile sugli smartphone.

Ricordiamo che l’atteso primo visore XR di Samsung, nome in codice Project Moohan, sarà il primo dispositivo al mondo a supportare Android XR e potrà contare su numerose fotocamere integrate e su due display Micro OLED ad alta risoluzione e con elevato refresh rate, il tutto alimentato da una batteria esterna.