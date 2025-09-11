Una nuova applicazione PlayStation è stata pubblicata sul Google Play Store, dedicata in particolare ai genitori che desiderano avere un controllo sull’utilizzo della console da parte dei loro figli: stiamo parlando di PlayStation Family.

Si tratta, in pratica, di una soluzione studiata per consentire agli utenti di avere un facile accesso alle funzioni di controllo parentale senza la necessità di usare la console.

Cosa offre la nuova app PlayStation Family

Grazie a questa applicazione i genitori avranno la possibilità di monitorare le abitudini di gioco dei loro figli, il tutto facendo affidamento su una dashboard per le attività facile da usare, opzioni per il parental control intuitive e informazioni in tempo reale direttamente sullo smartphone.

Tra le principali caratteristiche di PlayStation Family troviamo la possibilità di creare account per i propri bambini con varie opzioni per il parental control in base all’età di ciascuno di essi (con i limiti di tempo di gioco giornaliero, i limiti di spesa e la gestione delle comunicazioni online), la possibilità di stabilire in quali fasce orarie giocare e un sistema di notifiche in tempo reale (quando i bambini chiedono di giocare ancora un po’, sarà possibile approvare o rifiutare la richiesta direttamente dal telefono).

Previous Next Fullscreen

Ed ancora, gli utenti potranno scegliere quali funzionalità online potranno usare i bambini, impostare filtri per i contenuti in base all’età, decidere quanto potranno spendere ogni mese e tenere sotto controllo il saldo del proprio portafoglio online.

Se abbiamo stuzzicato la vostra curiosità e desiderate provare l’applicazione PlayStation Family, potete scaricarla dal Google Play Store gratuitamente attraverso il seguente badge: