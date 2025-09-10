OnePlus continua a investire pesantemente sull’intelligenza artificiale e questa volta lo fa con un’iniziativa che mette al centro la sua community. L’azienda ha infatti annunciato il lancio di AI PlayLab, un vero e proprio laboratorio digitale che permetterà agli utenti di testare in anteprima le nuove funzionalità IA pensate per l’ecosistema OnePlus. L’idea è quella di dare a chi possiede uno smartphone OnePlus la possibilità di provare strumenti innovativi, raccogliere feedback e orientare lo sviluppo futuro. Un approccio partecipativo che rafforza ulteriormente il legame con la base di utenti, da sempre cuore pulsante del marchio.

In questa prima fase OnePlus ha già svelato due novità interessanti: YumSee, un traduttore intelligente di menu per chi viaggia all’estero, e Party Up, una funzione creativa che trasforma le foto in brevi video a tema festa.

AI PlayLab, YumSee e Party Up: le novità di OnePlus

Con AI PlayLab, OnePlus apre ufficialmente le porte del suo ecosistema AI alla community globale. Il progetto nasce per dare la possibilità agli utenti di diventare tester privilegiati e, al tempo stesso, co-creatori di nuove funzioni. Chi deciderà di partecipare potrà iscriversi tramite un breve questionario e ottenere accesso esclusivo a feature sperimentali prima del rilascio ufficiale. I feedback raccolti serviranno all’azienda per perfezionare e persino modificare le soluzioni in fase di sviluppo.

Tra le prime funzioni presentate spicca YumSee, pensata per chi ama viaggiare. L’IA, ad esempio, è in grado di riconoscere un menu fotografato e riproporlo in un’altra lingua, convertendo anche i prezzi nella valuta desiderata. In pratica, basta scattare una foto con lo smartphone per avere subito un menu tradotto e leggibile, eliminando dubbi e barriere linguistiche quando ci si trova all’estero.

La seconda novità è Party Up, un tool creativo che trasforma foto statiche in clip animate a tema festivo. L’intelligenza artificiale riconosce i soggetti nell’immagine, aggiunge movimenti realistici e applica effetti sonori e visivi, generando mini video subito pronti per i social. I template disponibili saranno diversi, a partire da quelli dedicati ai compleanni, rendendo più semplice dare vita a ricordi speciali senza dover usare complicati software di editing.

Insomma, OnePlus con AI Playlab dimostra di voler spingere l’intelligenza artificiale oltre la semplice assistenza quotidiana, ma la trasforma in uno strumento utile, pratico e creativo. Un’occasione abbastanza unica per tutti quegli utenti che hanno voglia di sperimentare in anteprima le tecnologie che segneranno la prossima generazione di smartphone del marchio.