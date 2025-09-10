Manca ancora molto all’uscita di Samsung Galaxy S26 Ultra, il prossimo modello top di gamma della compagnia sudcoreana che farà compagnia al modello standard e al presunto ultrasottile Samsung Galaxy S26 Edge. Nel frattempo, nuovi render trapelati in Rete suggerirebbero alcune novità non proprio entusiasmanti, soprattutto per quanto riguarda lo spessore delle sue fotocamere posteriori: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Samsung Galaxy S26 Ultra: una fotocamera ingombrante

Una delle novità più importanti di Samsung Galaxy S26 Ultra riguarda il suo modulo fotocamere rinnovato, con l’introduzione di tre sensori inediti per il comparto posteriore. Nello specifico, partiremo con un sensore principale da 200 megapixel, seguito rispettivamente da un teleobiettivo da 50 megapixel con zoom 5x e un sensore da 12 megapixel con zoom 3x.

Questo importante passo in avanti nel comparto fotografico non sarà però assente da compromessi, anzi: il modulo fotocamere posteriore avrà infatti una sporgenza di 4,5 millimetri, che rappresenterebbe a conti fatti un significativo salto rispetto ai 2,4 millimetri di Samsung Galaxy S25 Ultra, stando a quanto mostrato dai render dell’informatore Ice Universe.

Nonostante il suo comparto fotocamere non esattamente compatto, però, Samsung Galaxy S26 Ultra dovrebbe presentare uno spessore di 7,9 millimetri per quanto riguarda il suo corpo, ovvero 0,3 millimetri in meno rispetto agli 8,2 millimetri del precedente modello. Sotto il cofano troveremo presumibilmente il nuovo chip top di gamma realizzato da Qualcomm, Snapdragon 8 Elite 2.

Il debutto del nuovo top di gamma di Samsung è previsto per i primi mesi del 2026 con un evento Galaxy Unpacked , in linea con quanto visto finora con i precedenti modelli della stessa serie. Come al solito vi ricordiamo che si tratta al momento di pure e semplici indiscrezioni, le quali dovranno conoscere una conferma (o eventuale smentita) da parte della compagnia produttrice coreana. Attendiamo dunque ulteriori novità a tal proposito direttamente da Samsung, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso dei prossimi mesi.