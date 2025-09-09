Continuano i test e le modifiche all’interfaccia di Gemini da parte di Google. Negli ultimi mesi, la casa di Mountain View sta provando alcune modifiche visive alla schermata principale di Gemini, e a quanto pare una di queste sta per allargarsi: vediamo di che si tratta.

Google continua a lavorare su alcune modifiche a schermata iniziale e non solo

Attraverso la versione 16.35.63 beta dell’app Google, che come probabilmente saprete costituisce il vero “contenitore” dell’app Gemini per Android, sono stati scovati alcuni cambiamenti che toccano la schermata iniziale dell’assistente IA.

La prima modifica, già intravista in precedenza, prevede lo spostamento dei pulsanti dalla parte inferiore a quella centrale: come possiamo vedere negli screenshot comparativi più in basso, i comandi per la creazione delle immagini con “Nano Banana”, per Deep Research e non solo sono stati spostati nella parte centrale della schermata, subito al di sotto del messaggio di saluto. Queste stesse opzioni vengono messe a disposizione premendo il nuovo pulsante delle opzioni, posizionato accanto al “+” per caricare i file.

Oltre a questa modifica ispirata a ChatGPT, Google sta testando nuovi prompt più rapidi per interagire con Gemini: il solito AssembleDebug è riuscito ad abilitare una nuova visualizzazione della schermata iniziale, che posiziona i suggerimenti al centro di quest’ultima. A quanto sembra, i suggerimenti si ispirano alla cronologia di utilizzo dell’account Google, ma non sappiamo con certezza se questo cambiamento sarà mai effettivamente implementato per tutti.

L’ultima novità non riguarda la schermata iniziale, ma quella relativa alle integrazioni, raggiungibile premendo sull’icona dell’account Google e selezionando “App“. Normalmente, nella parte superiore della schermata c’è ampio spazio per alcuni suggerimenti sull’utilizzo di Gemini e delle sue integrazioni, mentre la nuova interfaccia in fase di test sembra aver eliminato queste informazioni: come possiamo vedere qui sotto, nella nuova “versione” troviamo subito le varie sezioni (partendo da Produttività) con l’elenco di app e servizi con integrazioni in Gemini.

Come nel caso dei suggerimenti più su, questa novità è stata attivata tramite alcune modifiche e non è immediatamente visibile a tutti. Sempre che non venga accantonata da Google, potremmo riavere sue notizie nelle prossime settimane.