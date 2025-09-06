Mancano ormai pochi mesi al debutto di OnePlus 15, il nuovo modello di smartphone top di gamma della compagnia previsto verosimilmente per il periodo autunnale. Proprio nelle ultime ore, in particolare, la compagnia cinese ha condiviso i primi scatti per dimostrare “sul campo” le capacità del modulo fotocamere del suo nuovo OnePlus 15: scopriamone insieme tutti i dettagli.

OnePlus 15: i primi scatti della nuova fotocamera

Il primo tratto distintivo di OnePlus 15 sarà senz’ombra di dubbio rappresentato dal suo comparto fotocamere rinnovato, che segnerà per l’occasione la fine della longeva collaborazione con Hasselblad, e la probabile realizzazione di un sistema proprietario realizzato internamente.

Nello specifico, i seguenti scatti sono stati acquisiti con una lunghezza focale di 85 millimetri e un apertura f/2.8. Come si può evincere dalle tre foto, a dare nell’occhio sono soprattutto i colori, la separazione netta tra i soggetti in primo piano e lo sfondo, oltre che l’importante livello di dettaglio, anche in condizioni difficili di illuminazione.

Tra le caratteristiche salienti del rinnovato comparto fotocamere troviamo il supporto alla tecnologia di immagini LUMO, di cui ha già beneficiato il recente OPPO Find X8s, uscito nei primi mesi di quest’anno. Gli scatti sono stati acquisiti da un sensore teleobiettivo da 50 megapixel, con zoom ottico 3x, che accompagnerà un sensore principale da 50 megapixel e un sensore ultrawide, da 50 megapixel anch’esso. Si tratta ovviamente di foto verosimilmente ritoccate e in un certo senso “curate” dalla compagnia stessa, motivo per il quale è sempre bene attendere una prova più realistica e attendibile con mano.

Quanto alle specifiche tecniche, ricordiamo che il nuovo OnePlus 15 dovrebbe montare un display di tipologia BOE con risoluzione 1,5 K e una frequenza d’aggiornamento pari a 165 Hz. A conti fatti si potrebbe trattare del primo smartphone dotato del nuovo chip top di gamma di Qualcomm, Snapdragon 8 Elite Gen 5, abbinato fino ad un massimo di 12 GB di RAM.

Lato software, come confermato dai recenti tech del portale Geekbench, il nuovo modello presenterà il sistema operativo Android 16. Tutto sarà verosimilmente alimentato da un’ampia batteria da 7000 mAh di capacità, con il supporto alla ricarica via cavo da 100 W di potenza, oltre che la ricarica wireless a 50 W di potenza.

Stando ai rumor che si sono susseguiti in questi mesi, il nuovo OnePlus 15 vedrà la luce sul mercato cinese nel corso del mese di ottobre, per poi debuttare sul mercato globale a gennaio 2026. Chiaramente vi invitiamo come sempre a prendere con le dovute pinze tali informazioni, trattandosi di indiscrezioni che dovranno essere confermate (o eventualmente smentite) dalla compagnia stessa. Aspettiamo dunque ulteriori aggiornamenti ufficiali a tal proposito direttamente da OnePlus, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.