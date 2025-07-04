Dopo i test e le prime comunicazioni delle scorse settimane, finalmente è iniziato il passaggio a IBAN italiano per i clienti Revolut: in particolare, la novità riguarda i vecchi clienti, che avevano inizialmente aderito alla banca con IBAN lituano e che ora stanno ricevendo la comunicazione del passaggio.

Partita la migrazione dei vecchi clienti Revolut verso IBAN italiano

Revolut è una società inglese regolata dalla Banca di Lituania (e dalla Banca Centrale Europea), e per questi i primi conti correnti aperti avevano un IBAN che iniziava con LT, quindi lituano. Dopo il periodo di test iniziato a novembre, alla fine dello scorso anno Revolut è diventata una banca italiana a tutti gli effetti, grazie alla succursale Revolut Bank UAB, e i conti correnti di nuova apertura sono da quel momento risultati italiani.

A coloro che disponevano di un IBAN lituano, cioè i già clienti, è stato promesso il passaggio a un IBAN italiano nei mesi successivi. Questa possibilità rappresenta ovviamente un bel vantaggio per gli utenti che vivono e lavorano nel Belpaese, dato che consente di semplificare procedure di accredito dello stipendio, esecuzione dei pagamenti e domiciliazione delle bollette.

In queste ore stanno arrivando via e-mail o direttamente tramite l’app delle comunicazioni importanti, che per l’appunto avvisano della possibilità di effettuare la migrazione. Con quest’ultima, i clienti potranno continuare tranquillamente a utilizzare tutti i servizi e le funzionalità a cui sono abituati, e le carte rimarranno funzionanti, senza necessità di sostituzione.

Previous Next Fullscreen

Revolut lascia la libertà di scelta all’utente, senza scadenze particolari: la migrazione non avviene in automatico, e può procedere solo quando vengono fornite le informazioni necessarie in conformità con la normativa. Basta seguire le istruzioni per completare i controlli dell’identità (con la conferma della carta di identità, effettuabile direttamente dall’app per smartphone). Il passaggio a IBAN italiano risulta irreversibile, e il vecchio IBAN LT rimarrà operativo per almeno 12 mesi per gli addebiti diretti e i pagamenti in entrata.

Avete già ricevuto la comunicazione ed effettuato il passaggio a IBAN italiano del vostro conto Revolut?

Iscriviti qui a Revolut