A poco più di quattro mesi dalla presentazione al CES di ECOVACS DEEBOT X8 PRO OMNI (qui trovate la nostra recensione), il colosso asiatico propone un nuovo modello di fascia premium, andando ad alzare ulteriormente l’asticella con un prodotto che non teme confronti con nessuno.

A partire da oggi, 8 maggio, e fino al 21 maggio, poi, il nuovo robot aspirapolvere ECOVACS è protagonista di una promozione di lancio che vi permette di risparmiare ben 200 euro sull’acquisto, un’occasione decisamente imperdibile. Prima di conoscere la promozione però, è necessario parlarvi in maniera più dettagliata di ECOVACS DEEBOT X9 PRO OMNI.

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Tutto il meglio e ancora di più

Sono ben otto i punti di forza del nuovo robot aspirapolvere, alcuni mutuati da modelli precedenti, altri nuovi e indispensabili. BLAST (Boosted Large Airflow Suction Technology) è la tecnologia capace di generare un flusso d’aria di 16,3 litri al secondo (49% in più rispetto ai sistemi tradizionali) e una potenza aspirante di ben 16.600 Pa, che garantiscono un miglioramento del 137,6% nel tasso di rimozione di polvere dai tappeti.

Così come su X8 PRO, anche su X9 PRO è presente la tecnologia OZMO ROLLER, un rullo che ruota 220 volte al minuto e offre una pressioe di lavaggio 16 volte superiore (3.700 Pa) rispetto ai sistemi tradizionali, così da rimuovere in maniera efficace ogni tipo di macchia, evitando il fenomeno della contaminazione incrociata grazie al risciacquo continuo. Per trattare ogni macchia nella miglior maniera, il robottino utilizza la tecnologia AI Stain Detection 2.0, capace di riconoscere le macchie sul terreno e decidere la miglior strategia da attuare.

Non meno importante è Triple Lift with Precision Dry-Wet Separation, che consente finalmente di rialzare sia il rullo di lavaggio, sia la spazzola laterale sia la spazzola centrale, a seconda delle necessità. Sui tappeti, ad esempio, viene rialzato il rullo per evitare di bagnarli, mentre se il robot deve lavare o raccogliere liquidi, vengono rialzate la spazzola centrale e quella laterale per evitare di bagnarle e di lasciare tracce umide sul pavimento. La spazzola laterale viene sollevata anche in presenza di rifiuti più grandi, per evitare di “spararli” in giro per la casa.

Arriva Zero Tangle 3.0, la tecnologia che combina la spazzola laterale ARClean Anti-Tangle e quella centrale Cyclone-Directed Anti-Tangle, realizzate con una forma che previene la formazione di grovigli aumentando l’efficienza di pulizia. La spazzola principale usa delle setole a 45º disposte a “V” e una serie di denti che permettono a peli e capelli di scorrere in maniera fluida verso il condotto di aspirazione.

Anche una tecnologia consolidata come TruEdge 2.0 riceve un ulteriore miglioramento grazie ad algoritmi ancora più evoluti ma soprattutto al nuovo 3D Edge Sensor che riconosce con precisione i bordi e consente un adattamento costante del rullo, in gradi di seguire perfettamente i bordi delle pareti e dei mobili evitando collisioni impreviste e pulendo alla perfezione in ogni situazione. Anche la spazzola laterale viene estesa per raggiungere gli angoli delle stanze e ottenere una copertura completa delle stanze.

Se gli algoritmi di navigazione sono ormai sostanzialmente perfetti, c’è sempre margine di crescita per quanto riguarda il riconoscimento degli ostacoli imprevisti e AIVI 3D 3.0 Omni-Approach sfrutta le reti neurali e la luce strutturata frontale per riconoscere bordi e oggetti. In questo modo il robottino non è solamente in grado di evitare gli ostacoli, ma ne segue in maniera precisa i bordi per massimizzare la pulizia. Il sistema Real-time Path Planning è inoltre in grado di riconoscere cambiamenti istantanei, come movimenti di persone o animali, spostamento di oggetti, apertura di porte, adattando di conseguenza il percorso seguito.

Per garantire un’ottima autonomia, e la capacità di coprire superfici più ampie con una singola carica, ECOVACS ha scelto delle batterie a sacchetto similia quelle utilizzate nelle auto elettriche, che offrono un’autonomia che va oltre al doppio rispetto ai modelli precedenti.

Una nota a parte la merita sicuramente la base di ricarica, da sempre fiore all’occhiello dei robot ECOVACS. La pulizia del rullo è garantita dal lavaggio con acqua calda fino a 75 ºC, con la temperatura che viene regolata in base al tipo di stanza pulita e al livello di sporco rilevato. L’asciugatura avviene con aria calda a 63 ºC con il rullo che ruota costantemente per asciugarsi completamente in meno di due ore.

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La base raccoglie automaticamente la polvere in un sacchetto che può essere sostituito ogni 90 giorni e la vaschetta di lavaggio del rullo viene pulita al termine della procedura, all’utente è richiesta una pulizia ogni 150 giorni circa, davvero niente male. E per finire, il detergente per il lavaggio del pavimento viene aggiunto automaticamente insieme all’acqua pulita, senza che sia necessario farlo manualmente.

Promozione di lancio

Come dicevamo, fino al 21 maggio potete portarvi a casa ECOVACS DEEBOT X9 PRO OMNI approfittando della promozione di lancio che vi permette di pagarlo 1.299 euro invece di 1.499 euro, con un risparmio immediato di ben 200 euro.

A seguire il link per l’acquisto.

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