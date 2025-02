Torniamo ad occuparci di YouTube Premium Lite, ossia la nuova soluzione che il colosso di Mountain View ha iniziato a testare alla fine dello scorso anno con l’obiettivo di conquistare coloro che ritengono il prezzo dell’abbonamento standard troppo elevato.

Stando a quanto è stato riportato da Bloomberg, il lancio di questo nuovo abbonamento più economico sarebbe oramai imminente ma, almeno per il momento, non dovrebbe avvenire a livello globale.

Cosa sappiamo al momento di YouTube Premium Lite

Pare che nei progetti del colosso di Mountain View il lancio di YouTube Premium Lite inizialmente sarà limitato a pochi Paesi, tra i quali vi sono l’Australia, la Germania, la Thailandia e gli Stati Uniti (i cui utenti sono stati stranamente esclusi dalla fase di test).

Sulla base di quanto è emerso sino ad oggi, YouTube Premium Lite rappresenta una soluzione pensata per coloro che desiderano principalmente guardare programmi diversi dai video musicali e chi si abbonerà avrà accesso all’ampia libreria di podcast e tutorial del colosso di Mountain View senza annunci pubblicitari.

Per quanto riguarda i video musicali, invece, dovrebbero essere riprodotti ancora con gli annunci pubblicitari (gli utenti non dovrebbero avere accesso a YouTube Music Premium).

Purtroppo allo stato attuale non ci sono dettagli sulle funzionalità che YouTube Premium Lite potrebbe includere, come i download offline o la riproduzione in background (quando lo schermo è spento o l’applicazione è chiusa).

In pratica, YouTube Premium Lite potrebbe essere pensato come un modo per guardare video senza pubblicità se si è già abbonati ad un altro servizio di streaming musicale.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali da Google per scoprire quando il nuovo abbonamento sarà lanciato, quanto costerà al mese e se arriverà prima o poi anche in Italia.