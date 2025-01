Il team di sviluppatori di Google lavora senza sosta al miglioramento dei tanti servizi offerti dal colosso di Mountain View agli utenti, che con i loro feedbak aiutano l’azienda statunitense a concentrarsi sugli aspetti più importanti.

E a tal proposito, pare che il team di Google abbia deciso di premiare gli utenti di YouTube con buoni regalo in cambio di informazioni dettagliate, il tutto con l’obiettivo di ricevere indicazioni più precise.

Una nuova occasione per gli utenti YouTube Premium

Coloro che hanno sottoscritto un abbonamento a YouTube Premium hanno ora la possibilità di registrarsi ad un nuovo sistema per fornire all’azienda statunitense dei feedback relativi alle nuove funzionalità introdotte.

In pratica, nel momento in cui un determinato studio si adatta al profilo di un utente, questi riceverà un apposito questionario e, una volta completato, verrà ricompensanto per il tempo dedicato con una carta regalo.

Ecco come viene presentata questa nuova funzionalità dalla stessa Google nella pagina dedicata alle novità di YouTube:

Vogliamo sapere cosa ne pensi di YouTube e degli altri prodotti Google in modo da poterli migliorare. Abbonati per condividere i tuoi feedback. Se uno studio si addice al tuo profilo, riceverai un questionario di follow-up e i dettagli riguardanti lo studio in questione, inclusi i passaggi successivi e il luogo. Una volta completato lo studio, riceverai una carta regalo come ringraziamento per il tempo dedicato.

Per il momento il colosso di Mountain View non ha fornito dettagli sulle carte regalo (come gli importi e dove potranno essere usate) che saranno assegnate agli utenti di YouTube Premium che decideranno di prendere parte all’iniziativa. Probabilmente nei prossimi giorni ne sapremo di più.