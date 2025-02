Continua il lavoro del team di sviluppatori di Samsung volto all’ottimizzazione di One UI 7 per la serie Samsung Galaxy S24 e, a distanza di un paio di giorni dal rilascio della versione beta 4, in queste ore è arrivata un’altra beta.

In particolare, stando a quanto è stato riportato da Jeff Springer su X, la beta 5 di One UI 7 è sbarcata sul suo Samsung Galaxy S24 Ultra. Ciò ovviamente riguarda soltanto i pochi Paesi in cui è stato avviato il programma di beta testing (tra i quali, lo ricordiamo, non rientra il nostro).

Arriva One UI 7 beta 5 per Samsung Galaxy S24

L’aggiornamento porta il software dello smartphone alla versione ZYBB, può contare sulle patch di sicurezza di febbraio 2025 e ha un “peso” di 436 MB, decisamente inferiore rispetto a quello delle precedenti release (tanto per fare un esempio, quello della beta 4 era pari a 1,4 GB).

Secondo il changelog ufficiale, l’unica novità introdotta con tale update è rappresentata dalla risoluzione di un bug relativo ai crasch di VVM (probabilmente si riferisce a Visual Voicemail) mentre il rinvio al sito Web del produttore per ulteriori informazioni non consente di avere dettagli aggiuntivi.

Non è chiaro quale sia il motivo per il quale il colosso coreano abbia rilasciato la quinta beta di One UI 7 a così poca distanza dalla quarta ma è probabile che vi fosse da risolvere un problema piuttosto grave.

Ricordiamo che il team di Samsung ha smentito le indiscrezioni secondo cui sarebbe già deciso che per la versione definitiva della sua nuova interfaccia la serie Samsung Galaxy S24 dovrà attendere fino ad aprile, in quanto tutto dipenderà da come procederanno i lavori di ottimizzazione.

Ai possessori di questi smartphone non resta altro da fare che avere pazienza e incrociare le dita.