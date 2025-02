Samsung ha rilasciato ufficialmente il software Beta 1 della One UI 7.0 (aggiornamento 19 febbraio 2024: e anche la Beta 4, trovate le istruzioni a fine articolo) su base Android 15 (qui le principali differenze con la One UI 6.1) per tutti i Galaxy S24, si tratta di una primissima versione cui seguiranno almeno altre 2 versioni Beta prima del rilascio ufficiale e globale (previsto a gennaio 2025). Purtroppo però, come gli scorsi anni, l’Italia non rientra fra i paesi indicati per il programma Beta, di conseguenza qualora volessimo provare in anteprima la nuova One UI ci toccherà aspettare il rilascio ufficiale.

C’è però un’alternativa, ovvero l’installazione manuale. Si tratta di una procedura non particolarmente semplice per chi è novizio, mentre a chi in passato ha già avuto a che fare con cose come ADB, installazione manuale di firmware e concetti simili, risulterà molto facile.

Cose da sapere prima di procedere: l’installazione manuale della One UI 7.0 non vi chiederà di fare il reset dei dati, tuttavia è buona norma farne un backup per emergenza, qualora qualcosa andasse storto;

, potrete continuare ad usare KNOX, Samsung Wallet, Google Wallet, etc.. trattandosi di una Beta è possibile riscontrare problemi o malfunzionamenti nell’uso di tutti i giorni;

fare il downgrade dalla One UI 7.0 alla 6.1 è possibile ma in questo caso il reset dei dati è obbligato, prima di procedere verificate nel paragrafo relativo se è per voi fattibile;

la procedura è stata testata con successo su Samsung Galaxy S24 modello SM-S921B/DS, è invariata per i modelli Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra;

Essendo una procedura manuale non possiamo assumerci responsabilità per eventuali problemi o malfunzionamenti.

Smartphone compatibili con la prima Beta della One UI 7.0 e requisiti

Come detto il programma Beta ufficiale non è arrivato e non arriverà nel nostro Paese, solo in Germania, India, Corea, Polonia, UK e Stati Uniti, di conseguenza il metodo ufficiale (facile) non è disponibile per noi. Consisterebbe infatti nell’aprire l’applicazione Samsung Members, cercare il banner che parla del programma Beta, aderire e aspettare il semplice aggiornamento software nelle impostazioni.

L’alternativa è l’installazione manuale, che permette di installare il nuovo aggiornamento sul vostro smartphone in modo abbastanza rapido e veloce, ma tramite computer.

Per le versioni US, coreane e cinesi dei suddetti smartphone, vi rimandiamo al topic ufficiale del forum XDA Developers. Come ad esempio il Galaxy S24 con processore Snapdragon disponibile su AliExpress, essendo versione Cina.

Requisiti: avere uno dei Samsung Galaxy S24 presenti in lista di cui sopra;

avere ADB configurato sul computer;

avere dimestichezza coi comandi ADB;

fare un backup dei dati prima di eseguire la procedura (essendo un aggiornamento non verranno persi i dati ma qualora qualcosa andasse storto è probabile dover resettare lo smartphone).

Come installare manualmente la Beta 1 One UI 7.0 sui Galaxy S24

1. Scaricate il file dell’aggiornamento

Per prima cosa dovete verificare di avere in mano un modello di Samsung Galaxy S24, Samsung Galaxy S24 Plus o Samsung Galaxy S4 Ultra compatibile, ovvero con i rispettivi numeri di modello SM-S928B, SM-S926B o SM-S921B. Dopo di che dovete verificare di aver installato l’ultimo aggiornamento software disponibile che ha il numero di build della One UI che termina con “AXK4”. Potete fare entrambe le cose andando in: Impostazioni, Informazioni sul Telefono, qui trovate il Nome Modello da verificare mentre entrando in Informazioni Software il numero della Build.

Scaricate dunque sul computer il file contenente il firmware desiderato dai link qui di seguito (se il download non parte, copiate l’url e incollatelo nella barra degli indirizzi del browser)

2. Installazione e configurazione di ADB

Per prima cosa è necessario verificare che abbiate installato i driver del vostro dispositivo, generalmente installati automaticamente da Windows alla prima connessione dello smartphone al PC tramite cavo USB, e abbiate a disposizione un eseguibile di ADB funzionante.

Qualora non lo abbiate ecco qualche semplice passaggio:

Scaricate il file ZIP Android SDK Platform Tools per Windows o qui per Linux o qui per MacOS.

Estraete il contenuto di questo file ZIP in una cartella facilmente accessibile (ad esempio: C:\platform-tools ).

). Aprite Esplora File e andate nella posizione in cui avete estratto il contenuto di questo file ZIP.

Fate clic con il tasto destro su un’area vuota della finestra di Esplora File e scegliete Apri nel terminale. Se utilizzate una versione precedente di Windows che non supporta Windows Terminal, tenete premuto il tasto Shift sulla tastiera mentre fate clic con il tasto destro, quindi selezionate Apri finestra PowerShell qui.

La finestra del terminale appena aperta ci servirà lungo la procedura quindi tenetele aperta da parte.

3. Ultimi passaggi: installazione del firmware Beta

Adesso prendete il file firmware scaricato (dovrebbe terminare in .bin) e rinominatelo in “update.zip” (modificando quindi anche l’estensione del file da .bin a .zip) e spostate il file nella cartella dove si trova il file ADB, ovvero in C:\platform-tools se avete seguito la nostra indicazione.

Sullo smartphone, recatevi ora in Impostazioni > Informazioni sul telefono > Informazioni software e toccate ripetutamente la voce Versione Build fino a quando non comparirà un avviso che vi conferma l’attivazione delle Impostazioni sviluppatore di Android (qualora vi chiedesse il codice di sblocco, procedete).

Di nuovo nella pagina principale delle Impostazioni ora scegliete la voce Impostazioni Sviluppatore che è comparsa in fondo alla lista. Scorrete il menu fino a trovare Debug USB ed attivate la spunta, confermando la scelta. Qualora la voce Debug USB risultasse bloccata (dall’impostazione Blocco automatico, come indicato) dovete tornare indietro nel menu, entrare nella voce Sicurezza e Privacy, scorrere di qualche riga e rimuovere la spunto da Blocco Automatico (essendo un’impostazione di sicurezza vi verrà richiesto un metodo di conferma sicuro, ad esempio l’impronta. Una volta fatto questo tornate in Opzioni Sviluppatore e attivate il Debug USB.

Tornate quindi nel terminale aperto prima, e digitate “./adb devices” (a volte funziona anche solo “adb devices” se il PC è stato correttamente preparato) e premete Invio. Sullo smartphone vi verrà chiesto se permettere l’utilizzo del Debug USB dal PC a cui è connesso. Confermate anche con la spunta “Consenti sempre da questo PC“. Come risposta, nel terminale, dovrebbe apparirvi un codice seriale, se questo manca e List of Devices è vuota, qualche passaggio riguardo la configurazione di ADB non è andata a buon fine.

Verificato che lo smartphone venga riconosciuto da ADB e nella lista dei dispositivi connessi appaia come “Autorizzato“, è ora di iniziare la vera installazione. Nel terminale digitate “./adb reboot recovery” (come prima, in alcuni casi basta “adb reboot recovery“) e premete Invio per riavviare lo smartphone in modalità recovery.

Una volta giunti nella Recovery di Samsung, dallo smartphone utilizzate i tasti del volume per selezionare la voce “Apply update from ADB” e confermate con il tasto di accensione.

Tornando sul PC, infine, nel terminale digitate “./adb sideload update.zip” o in alternativa “adb sideload update.zip” e poi premete Invio. Il processo di installazione dell’aggiornamento inizierà e impiegherà qualche minuto.

Al termine lo smartphone si riavvierà mentre il terminale concluderà l’operazione, al riavvio avrete il benvenuto da parte della Samsung One UI 7.0.

Come fare il downgrade dalla One UI 7.0 alla One UI 6.1

Qualora abbiate installato la Samsung One UI 7.0 in versione Beta e vogliate tornare indietro alla One UI 6.1, la procedura è la seguente:

Installate la versione per PC di Smart Switch sul computer. Collegate il tuo dispositivo al PC; Eseguite un rollback alla versione ufficiale utilizzando Smart Switch.

Nota: Durante il rollback dalla versione beta di One UI 7, tutti i dati personali e le app verranno eliminati a causa di un ripristino alle impostazioni di fabbrica. Assicuratevi di eseguire un backup dei dati prima di procedere.

Su Mac e Linux la procedura è più complessa e bisogna scaricare un firmware ufficiale precedente, ad esempio su Sammobile (qui per Galaxy S24, qui per Galaxy S24 Plus mentre qui per Galaxy S24 Ultra) e fare l’installazione tramite il software Odin. Nel caso in cui il file scaricato abbia 5 file seguite questa procedura, altrimenti se ha solo 1 file seguite quest’altra procedura.

Come passare dalla Beta 1 alla Beta 2, Beta 3 e Beta 4 della One UI 7.0

In data 16 dicembre 2024 Samsung ha rilasciato la Beta 2 della Samsung One UI 7, ecco tutte le novità.

Per passare dalla Beta 1 alla Beta 2 (e poi dalla Beta 2 alla Beta 3 e infine dalla Beta 3 alla Beta 4) la procedura è la stessa spiegata in questo articolo, tuttavia prestate attenzione ai numeri di versione. In base al file disponibile dovete passare in maniera intermedia dalla Beta 1, oppure dalla One UI 6.1.

Di conseguenza l’iter è il seguente (ad esempio dalla Beta 1 alla Beta 2):