Giunge una nuova carrellata di aggiornamenti che coinvolgono alcuni smartphone e tablet Android con Samsung a trainare, come di consueto (nonostante i ritardi della One UI 7), il carro: il colosso sudcoreano ha avviato il rilascio di nuovi aggiornamenti per cinque dispositivi in totale, tra smartphone della gamma Galaxy A, un Galaxy S Fan Edition e due tablet della gamma Galaxy Tab A.

Al netto di quelli distribuiti dal colosso sudcoreano, segnaliamo l’arrivo di un nuovo aggiornamento software per uno smartphone Android di fascia media targato Oneplus. Scopriamo tutti i dettagli.

Altri smartphone e tablet Samsung Galaxy ricevono le patch di febbraio

Samsung continua quotidianamente a rilasciare nuovi aggiornamenti software per tutti i dispositivi supportati, implementando patch di sicurezza più aggiornate, risolvendo i bug presenti e aggiungendo nuove funzionalità.

Ad aver ricevuto un nuovo aggiornamento di sistema sono gli smartphone Samsung Galaxy A52s 5G, Galaxy A53 e Galaxy S23 FE, oltre ai tablet Samsung Galaxy Tab A8 e Galaxy Tab A9+.

Per tutti questi dispositivi, arrivano le patch di febbraio 2025 che correggono 35 vulnerabilità di Android e 7 vulnerabilità specifiche (trovate qua i dettagli diffusi da Samsung) tramite i seguenti firmware:

Su Galaxy A52s 5G tramite il firwmare A528NKSS6GYB1

tramite il firwmare Su Galaxy A53 5G tramite il firmware A536NKSS8EYB1

tramite il firmware Su Galaxy S23 FE tramite il firmware S711BXXS6DYB1

tramite il firmware Su Galaxy Tab A8 tramite il firmware X200XXS5DYA2

tramite il firmware Su Galaxy Tab A9+ tramite il firmware X210XXS6CYB2

Per i due componenti della gamma Galaxy A, l’aggiornamento è disponibile (almeno per il momento) solo sui dispositivi coreani. Per il Fan Edition, come previsto la scorsa settimana, l’aggiornamento arriva sui modelli europei a una settimana di distanza rispetto a quelli coreani; per i due tablet di fascia media, l’aggiornamento è già in distribuzione anche sulle unità vendute in Italia.

Android 15 arriva su OnePlus Nord CE3 5G ma c’è qualche problema

Dopo aver avviato il rilascio della OxygenOS 15 basata su Android 15 su OnePlus Nord 3 e Nord 4, il produttore cinese avvia il rilascio del major update anche su OnePlus Nord CE3 5G tramite il nuovo firmware CPH2569_15.0.0.401 (momentaneamente solo sui modelli indiani).

Le note di rilascio che accompagnano sono lunghissime (le potete consultare nel post pubblicato sulla community ufficiale da OnePlus) e raccontano di tutte le novità e i miglioramenti che vengono introdotte con la OxygenOS 15.

C’è però da segnalare che, da subito, questo aggiornamento si è rilevato problematico per gli utenti che hanno cominciato a riscontrare bug e malfunzionamenti (anche gravi) al proprio dispositivo, come delle linee colorate sullo schermo nel passaggio da Always-on Display a schermata di blocco.

OnePlus ha fatto tesoro dei feedback degli utenti, informandoli del fatto di essere a conoscenza del problema e rassicurandoli con un commento pubblicato sotto lo stesso post a cui vi abbiamo rimandato in precedenza:

“Ciao a tutti, Grazie al vostro feedback, siamo a conoscenza e abbiamo identificato un problema per cui potrebbero apparire delle linee colorate quando si passa dal display Always-On (AOD) alla schermata di blocco. Vogliamo assicurarvi che non causa alcun danno al vostro dispositivo. Il nostro team sta lavorando attivamente per trovare una soluzione e presto pubblicheremo un aggiornamento. Nel frattempo, se riscontrate altri problemi, inviate un registro dei problemi o un codice di feedback a oosbughunter@oneplus.com, seguendo le istruzioni fornite nel post. I vostri report ci aiuteranno a risolvere il problema più velocemente. Grazie per la pazienza e la comprensione.”

Come aggiornare gli smartphone Samsung e OnePlus

Arrivati alla fine, rivediamo insieme la procedura per verificare la presenza di aggiornamenti (e procedere con gli stessi) su Samsung Galaxy A52s 5G, Galaxy A53 5G, Galaxy S23 FE, Galaxy Tab A8, Galaxy Tab A9+ e su OnePlus Nord CE3.