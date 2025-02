Anche nella giornata odierna vi proponiamo una nuova carrellata di aggiornamenti che coinvolgono alcuni smartphone Android con Samsung a trainare, come di consueto (nonostante i ritardi della One UI 7), il carro, andando ad aggiornare un paio dei propri smartphone Samsung Galaxy.

Al netto di quelli distribuiti dal colosso sudcoreano, segnaliamo l’arrivo di un nuovo aggiornamento software anche per uno dei più recenti smartphone di fascia media targato POCO. Scopriamo tutti i dettagli.

Patch di febbraio per Samsung Galaxy S23 FE e Galaxy A34 5G

Samsung continua quotidianamente a rilasciare nuovi aggiornamenti software per tutti i dispositivi supportati, implementando patch di sicurezza più aggiornate, risolvendo i bug presenti e aggiungendo nuove funzionalità.

Ad aver ricevuto un nuovo aggiornamento di sistema sono i Samsung Galaxy S23 FE e Samsung Galaxy A34 5G, due smartphone del 2023: in entrambi i casi arrivano le patch di febbraio 2025 (trovate qua i dettagli diffusi da Samsung) tramite i seguenti firmware:

Su Galaxy S23 FE tramite il firwmare S711NKSS5BYB1

Su Galaxy A34 5G tramite il firmware A346BXXS9CYA1

Per il Fan Edition l’aggiornamento è in distribuzione sui modelli coreani e dovrebbe arrivare dalle nostre parti entro un paio di settimane; per il medio-gamma di due generazioni fa, l’aggiornamento è già in distribuzione anche sulle unità vendute in Italia.

POCO X7 Pro si aggiorna di nuovo dopo due settimane

POCO X7 Pro, smartphone lanciato dal brand del panorama Xiaomi all’inizio del mese di gennaio, riceve un nuovo aggiornamento software dal peso di 318 MB che porta la versione del software alla 2.0.11.0.VOJEUXM, rimanendo (di fatto) con HyperOS 2.0 e Android 15.

Il changelog, mostrato nella seguente immagine, è abbastanza chiaro: si tratta di un aggiornamento votato a mogliorare la sicurezza del sistema; vengono infatti implementate le patch di sicurezza di gennaio 2025 (non, quindi, le più recenti di febbraio).

Come aggiornare gli smartphone Samsung e POCO

Arrivati alla fine, rivediamo insieme la procedura per verificare la presenza di aggiornamenti (e procedere con gli stessi) sugli smartphone Samsung e su POCO X7 Pro.