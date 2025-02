Google sta adottando un cambiamento per quanto riguarda le ricerche visive tramite Google Lens: finora la panoramica AI, o AI Overview, non veniva mostrata senza una domanda di follow-up, ma con l’ultimo aggiornamento dell’applicazione è in arrivo una novità. Nel frattempo, Big G lancia Cerchia e cerca anche su iPhone, ma in un modo un po’ diverso da quello a cui siamo abituati.

Google Lens vuole saltare un passaggio con le panoramiche AI

Lo scorso anno Google ha introdotto negli Stati Uniti AI Overview, una funzione che sfrutta l’intelligenza artificiale generativa per restituire un riassunto (Panoramica) delle informazioni trovate sul web per le specifiche ricerche. I riepiloghi dell’AI vengono visualizzati nei risultati della ricerca Google quando i sistemi stabiliscono che le risposte generative possono essere particolarmente utili, ad esempio per comprendere in modo rapido le informazioni da diverse fonti.

Le panoramiche AI possono essere mostrate anche su Google Lens, ma solo dopo aver fatto una domanda su una foto o un video. La casa di Mountain View vuole che più utenti possano trarre vantaggio dalle sue panoramiche all’interno di Lens, e ha intenzione di eliminare il requisito della query di follow-up: questo significa che in alcuni casi basterà effettuare la ricerca visiva per vedere la panoramica, senza aver chiesto ulteriori delucidazioni.

L’aggiornamento di Google Lens inizierà ad essere distribuito questa stessa settimana per gli utenti di lingua inglese, sempre che la funzione AI Overview sia disponibile nel Paese (da noi non lo è, almeno al momento).

Cerchia e cerca con Google arriva su iPhone, ma con qualche limitazione

Restando sulle ricerche visive, segnaliamo che Google sta distribuendo una funzione in stile Cerchia e cerca nelle app Chrome e Google per iPhone. La funzionalità consente agli utenti iOS di selezionare e cercare contenuti specifici mostrati in quel momento sullo schermo, semplicemente toccando, evidenziando o cerchiando i soggetti.

Sugli smartphone di casa Apple la ricerca in sé è molto simile a quella di Cerchia e cerca su Android, ma ovviamente risulta più limitata: sui dispositivi del robottino basta tenere premuta la barra di navigazione (o la parte inferiore dello schermo) per accedere alla funzione (in qualsiasi parte del sistema), mentre su iOS si possono effettuare ricerche solo all’interno di Chrome o dell’app Google.

La novità è già in distribuzione anche in Italia: per utilizzarla ad esempio su Chrome basta selezionare i tre puntini in alto a destra e premere su “Cerca in questa schermata“, voce affiancata dall’icona di Google Lens; quindi è sufficiente toccare o selezionare il soggetto da cercare su Google utilizzando il dito, esattamente come in Cerchia e cerca su Android. Da noi non è disponibile AI Overview, la funzione di cui abbiamo parlato nella prima parte.

Google ha dichiarato che il rollout di questa novità raggiungerà sempre più utenti nei prossimi giorni. Nel comunicato di Google non viene utilizzato il nome “Cerchia e cerca”, probabilmente perché Apple vuole evitare di associare i suoi dispositivi a una funzionalità di intelligenza artificiale legata ai prodotti concorrenti.