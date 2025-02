Google ha recentemente aggiunto una piccola novità all’app di Google Home, attualmente circoscritta agli iscritti al programma di anteprima pubblica, che va a migliorare la fruizione dei video registrati con le telecamere di sorveglianza

Ci sono pure un paio di novità per Google Assistant, l’assistente del colosso di Mountain View che sta pian piano cedendo il passo a Gemini anche se, su smart display e smart speaker, continua a essere l’assistente predefinito.

Google Home: piccola novità per la fruizione dei video delle telecamere di sorveglianza

Il programma di anteprima pubblica di Google Home sta mettendo a disposizione degli iscritti una nuova funzionalità che permette di muoversi rapidamente nella cronologia delle riprese video di una telecamera tramite doppio tap.

Finora, il doppio tap permetteva esclusivamente di ingrandire il video (farne uno zoom); per muoversi lungo la timeline del video, era necessario tenere premuto e far scorrere il dito in avanti o indietro.

La nuova aggiunta è del tutto analoga a quella che offre YouTube (o praticamente qualsiasi altro servizio di streaming): il video andrà avanti di 10 secondi (effettuando un tap sulla parte destra del video) o andrà indietro di 10 secondi (effettuando un tap sulla parte sinistra del video). Per ingrandire il video, resta a disposizione il “pinch-to-zoom”.

Google ha già dettagliato questa novità sul portale di supporto, nella sezione dedicata al programma di anteprima pubblica: al momento, il documento è disponibile solo in inglese. La funzionalità è in fase di rollout graduale e raggiungerà gli iscritti al programma di anteprima nei prossimi giorni (al massimo, nelle prossime settimane).

Come scaricare o aggiornare l’app Google Home e iscriversi al programma di anteprima

L’app Google Home può essere scaricata (e di conseguenza aggiornata) attraverso il Google Play Store: per fare ciò, sarà sufficiente effettuare un tap sul badge sottostante e, dalla pagina dell’app, selezionare “Installa” (per scaricarla) o “Aggiorna” (nel caso sia disponibile un aggiornamento).

Per accedere al programma di “Anteprima pubblica” di Google Home, non è necessario scaricare una particolare versione dell’app o accedere ad un programma beta dal Google Play Store: basterà, infatti, richiedere un invito all’interno dell’app (Impostazioni > Anteprima pubblica) e attendere che venga accolto (l’utente verrà avvisato tramite una notifica). Trovate maggiori dettagli al riguardo in un nostro precedente articolo.

Google Assistant tra refresh alle impostazioni e non solo

Google ha recentemente avviato il rollout (lato server) di un’interfaccia rinnovata e più moderna per le impostazioni di Google Assistant all’interno di App Google.

Come potete osservare dalla seguente immagine di confronto, rispetto alla vecchia versione, ora troviamo una barra di ricerca più grande e a forma di pillola, in linea con quella che ritroviamo all’interno di molte altre app del colosso di Mountain View.

Andando oltre, la sezione “Hey Google e Voice Match” è stata rinominata semplicemente in “Voice Match”. In ultima istanza, lo sfondo della pagina delle impostazioni è stato reso più scuro (con tema scuro) e più chiaro (con tema chiaro) rispetto al passato.

Arriva il supporto ad Amazon Music per gli speaker e i display Nest

L’altra novità che investe Google Assistant è l’implementazione del supporto ad Amazon Music come servizio per lo streaming musicale predefinito su smart speaker e smart display della gamma Nest (si aggiunge ai già presenti YouTube Music, Spotify, Apple Music e Deezer).

Per selezionare il servizio predefinito per lo streaming musicale, basterà accedere ad App Google, effettuare un tap sull’avatar dell’account Google ed entrare nelle impostazioni. Da qua, sarà sufficiente seguire il percorso “Assistente Google > Musica > Servizio > Continua” e inserire le credenziali per collegare l’account del servizio di streaming all’account Google.

Una volta aggiunto, il servizio per lo streaming musicale verrà mostrato nella sezione “I tuoi servizi musicali” (mentre quelli non ancora aggiunti rimangono nella sezione “Altri servizi musicali“).

Le prime segnalazioni circa questa novità sono arrivate nel mese di dicembre mentre Google ha aggiornato l’articolo di supporto, che spiega tutte le informazioni utili (inclusi i comandi vocali per interagire con l’assistente su smart speaker e smart display) su questa potenzialità, solo tra fine gennaio e inizio febbraio.

Come aggiornare App Google

Google Assistant “vive” all’interno di App Google, un’app che si trova già pre-installata di default su tutti gli smartphone Android dotati dei servizi Google. Vediamo come procedere al suo aggiornamento: per farlo, come di consueto, basterà rivolgersi al Google Play Store, con la pagina dell’app raggiungibile attraverso il badge sottostante.

Qualora vogliate invece provare in anteprima le nuove funzionalità che Big G introdurrà all’interno della sua app di ricerca (come quella di cui abbiamo appena discusso), è possibile registrarsi al programma beta attraverso la pagina dedicata.