Durante il Galaxy Unpacked 2025, evento che ha avuto come protagonisti i nuovi Galaxy S25, Galaxy S25+ o Galaxy S25 Ultra, Samsung ha anticipato tante altre novità in arrivo: il pieghevole a tripla piega, il visore con Android XR e uno smartphone sottilissimo chiamato Samsung Galaxy S25 Edge.

La scorsa settimana abbiamo appreso che lo smartphone sarà presentato in primavera, probabilmente già nel mese di aprile, e abbiamo conosciuto parte delle specifiche tecniche che lo contraddistingueranno. Nelle ultime ore, è emersa una nuova indiscrezione relativa ai materiali dello smartphone, il cui design è stato già mostrato dal colosso sudcoreano.

Samsung Galaxy S25 Edge potrebbe avere una scocca in ceramica

Stando a quanto condiviso dai colleghi di Sammobile, Samsung Galaxy S25 Edge dovrebbe essere realizzato in alluminio (probabilmente il solito Armor Aluminum di Samsung). Fin qui, nulla di sorprendente, certo.

La vera sorpresa potrebbe essere la scocca posteriore realizzata in materiale ceramico (e non in vetro Gorilla Glass Victus 2 come gli altri S25) per migliorare la durabilità dello smartphone. Non è chiaro se la scocca possa essere realizzata interamente in ceramica o solo parzialmente, magari con un materiale che mischia vetro e ceramica.

Specifiche chiave (presunte) - Samsung Galaxy S25 Edge: Dimensioni: 158,2 x 75,5 x 5,84 mm

x x Peso: inferiore a 162 grammi

Display: Dynamic AMOLED 2x LTPO da 6,7″ FHD+ , 120 Hz , HDR10+

da , , SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy (3 nm)

(3 nm) Memorie: 12 GB (RAM) e 128 , 256 o 512 GB (spazio di archiviazione)

(RAM) e , o (spazio di archiviazione) Fotocamera posteriore: doppia , 200 MP (principale) + 12 MP (ultra-grandangolare)

, (principale) + (ultra-grandangolare) Fotocamera anteriore: 10 MP

Reti mobili e Connettività: 5G , Wi-Fi 7 , Bluetooth 5.4 , GPS , NFC , USB-C

, , , , , Lettore delle impronte digitali: sì (sotto al display, ottico)

(sotto al display, ottico) Batteria: 3900 mAh con ricarica a 25 W

con ricarica a Sistema operativo: One UI 7 basata su Android 15

Scheda tecnica completa (provvisoria)

Il Samsung Galaxy S25 Edge dovrebbe essere nuovamente protagonista di un’anticipazione alla prossima (e importantissima) fiera del settore, in programma dal 3 al 6 marzo 2025, ovvero il Mobile World Congress di Barcellona.

Dal momento che l’annuncio ufficiale è previsto per aprile, è molto probabile che, come avvenuto durante il Galaxy Unpacked, il colosso sudcoreano si limiti a mettere in mostra il dispositivo, magari attraverso unità demo più rifinite (di pre-produzione).