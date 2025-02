Tra le peculiarità dei nuovi Samsung Galaxy S25 ci sono l’utilizzo del tasto laterale. Da semplice pulsante di accensione e spegnimento, nei Galaxy S25 è diventato un accesso diretto a diverse funzionalità. La prima e più nota è quella di accedere a Gemini come assistente vocale (ora predefinito in sostituzione di Bixby) per effettuare azioni trasversali tra le varie applicazioni. Ora, con One UI 7, questo pulsante assume un ruolo ancora più centrale.

Come personalizzare il tasto laterale dei Samsung Galaxy S25

La principale caratteristica da sottolineare nel pulsante laterale dei Galaxy S25 è la possibilità di accedere a diverse opzioni in base al tipo di pressione esercitata. Si può effettuare una pressione prolungata per aprire l’assistente AI (Gemini, Bixby o altre app di terze parti compatibili) oppure una doppia pressione per accedere a un’ampia gamma di funzionalità.

Fotocamera

Samsung Wallet

Torcia

Lente d’ingrandimento

Registratore vocale

Samsung Notes

Samsung Capture

Modalità e routine

App

La vera novità non sta solo nella possibilità di personalizzare il tasto laterale per aprire un’app, ma anche nell’opzione di impostare l’accesso a una specifica modalità o funzione all’interno di un’app.

Per esempio, si può configurare il tasto laterale dei Galaxy S25 per registrare un video, scattare una foto in modalità ritratto o aprire direttamente la fotocamera anteriore per un selfie. Allo stesso modo, si può configurare il tasto per aprire il registratore vocale e avviare immediatamente una registrazione, aprire Samsung Notes per scrivere o registrare una nota vocale e persino scegliere lo strumento con cui scrivere (penna, pennello, ecc.).

Inoltre, è possibile assegnare qualsiasi modalità o routine di un’app all’azione della doppia pressione del tasto laterale dei nuovi Galaxy S25. Un significativo passo in avanti rispetto a One UI 6.1.1, che offriva una selezione più ristretta e meno personalizzabile di app da associare alla pressione del tasto laterale.