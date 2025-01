Solamente un paio di settimane fa avevamo parlato della seconda generazione di Bixby, l’assistente virtuale di Samsung, e ora apprendiamo che il nuovissimo Galaxy S25 appena presentato non lo prevede come assistente digitale predefinito. Un cambio di rotta significativo che arriva dopo sette anni di “onorato servizio” (è dal 2017 che Bixby è l’assistente predefinito sugli smartphone Samsung).

Il cambio di strategia di Samsung

Nonostante l’anzianità, Bixby non è mai riuscito a diventare un’assistente virtuale di riferimento. Samsung ha provato in questi anni diversi modi per valorizzarlo, ma, complice la qualità delle alternative (prima Google Assistant e poi Gemini), Bixby non è riuscito a ottenere grande diffusione.

E ora, come anticipato già da diverse settimane, con Samsung Galaxy S25 il cambio di rotta: Gemini è infatti l’assistente vocale predefinito. Bixby, però, non è scomparso del tutto. Il nuovo Galaxy S25, infatti, consente di scegliere quale assistente richiamare tenendo premuto il pulsante di accensione.

A esplicita domanda sul futuro di Bixby, un rappresentante di Samsung ha dichiarato che non solo continuerà a essere disponibile, ma che verrà utilizzato come infrastruttura tecnica per supportare altre applicazioni o servizi basati sull’intelligenza artificiale. Ma sarà Gemini a occupare la scena anche per il futuro. Anche perché Gemini sta andando incontro a una serie di miglioramenti – o meglio, vere e proprie rivoluzioni – che lo rendono davvero unico, completo e insostituibile anche come assistente vocale.

A questo proposito, presto arriveranno estensioni di Gemini che supporteranno le applicazioni proprietarie di Samsung (come Orologio, Note, Calendario e Promemoria), rendendo l’assistente di Google utilizzabile anche sui modelli più vecchi. Il futuro, non solo per Samsung, è in Gemini e per il colosso sudcoreano era probabilmente impossibile continuare a puntare su Bixby rinunciando alle opportunità che Gemini assicura oggi e che nell’immediato futuro potrà prevedere. Per chi proprio non riesce a farne a meno o non passerà a Gemini, Bixby (almeno per ora), rimane al suo posto pronto per continuare a essere utilizzato.