Tramite alcuni post sui propri profili social e una pagina dedicata sul proprio portale, HONOR ha invitato tutti a un evento che terrà il prossimo 2 marzo, a ridosso del Mobile World Congress, e che avrà come focus l’intelligenza artificiale.

Nel frattempo, trapelano informazioni su un atteso smartphone Android di fascia medio-bassa, proprio del produttore cinese, e nuovi render stampa dall’aspetto ufficiale su un altro smartphone di fascia media, stavolta targato Samsung.

HONOR “ALPHA Plan”

Nella giornata di ieri, HONOR ha confermato la sua partecipazione al Mobile World Congress 2025 di Barcellona e ha informato che l’evento di presentazione principale si volgerà alle 16:30 di domenica 2 marzo, quindi un giorno prima dell’effettiva apertura dei cancelli della fiera.

Focus dell’annuncio sarà HONOR ALPHA Plan, la nuova visione aziendale del produttore cinese che metterà in mostra le ultime innovazioni sul fronte dell’intelligenza artificiale, sia lato software che lato hardrware, per ritagliarsi un posto in prima fila tra gli avanguardisti del progresso tecnologico.

Unisciti a noi il 2 marzo al MWC 2025 per annunciare il PIANO HONOR ALPHA, che crea possibilità senza precedenti per il futuro dell’intelligenza artificiale.

Tra i punti di questa vision rientrano lo spirito pionieristico, le prestazioni al top, la leadership del mercato; questi elementi, secondo il produttore cinese, si riflettono sulla sua mission che prevede di promuovere l’innovazione nel settore tecnologico, impegnarsi per raggiungere l’eccellenza con tecnologie sempre più avanzate e rafforzare il proprio ecosistema di dispositivi AI attraverso soluzioni rivoluzionarie.

HONOR 400 Lite

Come successore di HONOR 200 Lite, smartphone di fascia medio-bassa lanciato tra fine aprile e inizio maggio del 2024, il produttore cinese si appresta a lanciare HONOR 400 Lite (la serie 300, come tutte le serie dispari da un paio d’anni, è esclusiva del mercato cinese), atteso a maggio del 2025.

Lo smartphone, noto con il codice modello ABR-NX1, ha recentemente fatto visita alla Google Play Console (via 91mobiles.com), svelando il suo design “frontale” e alcune specifiche tecniche, incluso il SoC che, a differenza di quanto raccontano le indiscrezioni sui fratelli maggiori HONOR 400 e 400 Pro, non sarà targato Qualcomm ma MediaTek, come sul predecessore.

Tra le specifiche elencate, troviamo il SoC MT6855 (ovvero il Dimensity 7025), 8 GB di memoria RAM, il sistema operativo Android 15 e un display con risoluzione 1080 x 2412 pixel (la stessa del predecessore).

Come anticipato, poi, abbiamo qualche informazione sul design che emerge da una immagine frontale dello smartphone: i pulsanti fisici (accensione/spegnimento e bilanciere del volume) saranno collocati tutti sul lato destro; frontalmente, viene confermato il foro a forma di pillola che dovrebbe comunque ospitare una singola fotocamera (era così anche sul predecessore) ma torna utile al produttore cinese per la funzionalità Magic Capsule.

Samsung Galaxy A36: trapela un nuovo set di render

A distanza di qualche giorno rispetto ai precedenti render che ci hanno mostrato Samsung Galaxy A36 5G da ogni angolazione, trapela un nuovo set di render stampa dall’aria “ufficiale” (diffuso dal portale YTECHB.com) che si limita a confermare cose che già sapevamo: design e colorazioni (quattro) del prossimo medio-gamma targato Samsung.

Previous Next Fullscreen

Per il resto, non emerge alcuna novità sul Galaxy A36 5G, smartphone che dovrebbe ruotare attorno a un SoC di Qualcomm (tra Snapdragon 6 Gen 3 e Snapdragon 7s Gen 2), offrire un display Super AMOLED da 6,64 pollici e mettere a disposizione degli utenti un comparto fotografico triplo. Lo smartphone dovrebbe essere annunciato a marzo, assieme al fratello maggiore Galaxy A56 5G.