Sebbene la serie HONOR 300 sia stata lanciata soltanto a dicembre, il produttore cinese è già al lavoro sulla generazione successiva e nelle scorse ore sono emerse alcune interessanti indiscrezioni su quelli che potrebbero essere i processori scelti per animare i device che la comporranno.

In particolare, ad occuparsi di quelli che dovrebbero essere i programmi di HONOR è stato il popolare leaker Digital Chat Station, che sul social Weibo si è sbilanciato anche su un altro atteso modello dell’azienda.

Le prime anticipazioni su HONOR 400 e 400 Pro

Iniziando da HONOR 400, per questo smartphone il produttore cinese dovrebbe optare su un processore non ancora presentato ufficialmente, ossia Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 (sul modello di generazione precedente è stato usato Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3).

HONOR 400 Pro, invece, dovrebbe essere animato da Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, la medesima CPU utilizzata sulla precedente generazione.

Per entrambi i modelli, sempre a dire di Digital Chat Station, HONOR dovrebbe puntare su un miglioramento del comparto fotografico.

Ma da HONOR nel 2025 sono attesi anche altri smartphone e uno dei più interessanti dovrebbe essere HONOR GT Pro, che secondo Digital Chat Station dovrebbe vantare il processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite, ossia la CPU migliore tra quelle attualmente disponibili sul mercato, un display piatto e una batteria con una grande capacità.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali da HONOR per scoprire se per la serie HONOR 400 ci sarà da avere pazienza sino alla fine dell’anno e in quale fascia di prezzo si andranno a posizionare i suoi nuovi smartphone, aspetto questo non di poca rilevanza se si considera quanto competitivo è divenuto il settore mobile.