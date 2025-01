Google Tasks è uno dei servizi più popolari tra i tanti offerti dal colosso di Mountain View e il suo team di sviluppatori ha implementato alcune piccole novità che potrebbero renderlo ancora più utile.

Ricordiamo che Google Tasks consente agli utenti di creare attività, gestirle e modificarle, ciò ovunque e in qualsiasi momento grazie ai promemoria che si sincronizzano su tutti i propri dispositivi.

Soprattutto chi utilizza molto Google Tasks e, pertanto, ha numerose attività già completate, sarà lieto di sapere che a breve potrà rapidamente scoprire anche quando tali attività sono state completate.

Google Tasks prepara alcune piccole novità

Grazie alla versione 2025.01.06.712346148.0-release dell’applicazione di Google scopriamo che tra le novità in arrivo per tutti gli utenti vi è la visualizzazione della data accanto a tutte le attività completate.

La data appare subito sotto il nome dell’attività nella sezione dedicata ai Tasks completati e la medesima data sarà visualizzata anche se si apre la pagina dedicata a ciascun evento.

Un altro piccolo miglioramento è rappresentato da un nuovo modo per aprire un’attività: ciò è possibile attraverso delle frecce circondate da cerchi a destra di ogni elenco che, se toccate, portano gli utenti direttamente alla pagina di quella determinata attività.

Infine, una terza piccola novità è rappresentata da un’inedita opzione per ordinare le attività, chiamata Titolo e studiata per organizzare le varie voci in ordine alfabetico.

Al momento non vi sono informazioni su quando queste novità verranno effettivamente messe a disposizione di tutti gli utenti.

Potete scaricare le ultime versioni disponibili dell’applicazione da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link) o dal Google Play Store attraverso il seguente badge: