Dopo aver discusso la modifica implementata da Google per risolvere un piccolo problema legato ai calendari condivisi, torniamo a parlare di Google Calendar perché, con l’ultima versione dell’app per Android, è in distribuzione una piccola novità, già avvistata all’inizio dell’anno.

Il team di sviluppo ha deciso di fornire agli utenti un metodo più intuitivo per scegliere il calendario all’interno del quale verrà salvato un evento. Scopriamo tutti i dettagli.

Google Calendar semplifica la gestione di più calendari

All’inizio del mese di gennaio è emerso che Google stesse lavorando per migliorare l’interfaccia relativa alla creazione di un evento sull’app Google Calendar, andando a rendere più semplice la scelta del calendario in cui salvare l’evento stesso.

Questa modifica dovrebbe portare grossi benefici soprattutto a quegli utenti che hanno a che fare con moltissimi calendari e che, finora, hanno dovuto effettuare un tap sul calendario predefinito per accedere all’elenco con tutti i calendari.

Il solito @AssembleDebug, tramite un post su X, fa sapere che la modifica avvistata a gennaio è ora in rollout per tutti: la vecchia interfaccia per la selezione del calendario in cui salvare un evento, viene sostituita da un carosello a scorrimento che mostra “a colpo d’occhio” tutti i calendari disponibili, evidenziando quello selezionato.

La novità appena discussa (mostrata dalla seguente immagine) è in rollout per tutti coloro che eseguono almeno la versione 2025.05.1-722559100 dell’app Google Calendar, in distribuzione da poche ore. Questa modifica non è disponibile da subito in seguito all’aggiornamento, quindi il suo rilascio potrebbe avvenire lato server.

Come scaricare o aggiornare l’app

Per scaricare o aggiornare l’app di Google Calendar sui dispositivi Android, basterà raggiungere la pagina dell’app sul Google Play Store (tramite un tap sul badge sottostante) ed effettuare un tap su “Installa” o “Aggiorna”. L’app è disponibile anche in versione Web all’indirizzo calendar.google.com.

Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto la nuova versione 2025.05.1-722559100 dell’app ma siate curiosi di provare la nuova funzionalità, potete procedere con il download del pacchetto APK dal portale APKMirror (tramite questo link) e la conseguente installazione manuale sul dispositivo.