Il team di sviluppatori di Google lavora senza sosta al miglioramento dei tanti servizi e app offerti agli utenti dall’azienda, introducendo nuove funzionalità e modifiche grafiche più o meno rilevanti, il tutto con l’obiettivo di garantire un’esperienza che possa essere sempre più piacevole e ricca di possibilità di personalizzazione.

Di tanto in tanto, tuttavia, viene testata qualche funzionalità un po’ più “curiosa” e un esempio recente in tal senso è quello che ci arriva da Google Lens, che per alcuni utenti ha introdotto un nuovo tasto per la traduzione.

Ecco il nuovo tasto di Google Lens

Nel momento in cui si analizza uno screenshot, Google Lens mostra un pulsante Traduci sopra il foglio, nell’angolo in basso a destra e per alcuni utenti ha cambiato aspetto, con un’animazione e colori piuttosto diversi da quello che è il linguaggio di design attuale del colosso di Mountain View.

Questo breve video ci offre una dimostrazione del nuovo tasto di Google Lens in funzione:

In pratica, il nuovo tasto di Google Lens abbandona il design più classico (un cerchio celeste con il logo dell’app al centro in blu) per usare un anello blu-violaceo attorno al pulsante, con un particolare effetto visivo.

Senza dubbio questa nuova soluzione è in grado di catturare maggiormente l’attenzione degli utenti ma manca del tutto la coerenza con le altre applicazioni di Google e questo è un aspetto a cui il colosso di Mountain View tiene in modo molto particolare.

Questo nuovo tasto è stato riscontrato nella versione 16.6 beta di App Google ma al momento non vi sono certezze sulla sua implementazione per tutti gli utenti in una versione stabile dell’applicazione. Staremo a vedere.