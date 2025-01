Google Lens è un’app progettata per fornire informazioni all’utente attraverso l’analisi visiva di quanto viene inquadrato con la fotocamera dello smartphone, oppure ciò che è presente all’interno di immagini o scatti già acquisiti.

In precedenza Google Lens all’avvio mostrava i contenuti della galleria dello smartphone con un’anteprima del mirino della fotocamera in alto, quindi era necessario toccare l’anteprima o scorrere per avviare il mirino.

La galleria occupava gran parte della schermata per offrire una selezione più ampia di immagini da far analizzare a Google Lens, ma dopo l’ultimo aggiornamento l’app avvia subito il mirino della fotocamera in modo da poter scattare una foto per analizzare il mondo reale.

Google Lens ora dà priorità al mondo in tempo reale

Probabilmente questa modifica deriva dal fatto che da un anno a questa parte c’è la funzionalità Cerchia e Cerca che consente agli utenti di cerchiare un elemento visualizzato sullo schermo per avviare la relativa ricerca o le funzioni collegate.

L’interfaccia del mirino di Google Lens mostra comunque un’anteprima circolare dell’ultima immagine in basso a sinistra che offre la possibilità di accedere alla galleria con un tocco.

A novembre dello scorso anno erano emerse delle prove che Google stava lavorando per unire questi due strumenti che sfruttano l’intelligenza artificiale, integrando Cerchia e Cerca in Google Lens.