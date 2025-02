Nel corso di un evento a Kuala Lumpur, Huawei ha finalmente lanciato a livello globale il suo smartphone pieghevole più atteso: stiamo parlando di Huawei Mate XT Ultimate.

Ricordiamo che si tratta di un modello che si caratterizza per la doppia piegatura, grazie alla quale il suo display può dividersi in tre parti, rappresentando così una soluzione ancora più accattivante rispetto a quella dei “tradizionali” smartphone pieghevoli.

Huawei Mate XT Ultimate esce dalla Cina

Lanciato in Cina alla fine dell’estate, Huawei Mate XT Ultimate può contare su uno schermo da 6,4 pollici con risoluzione Full HD+ da richiuso, da 7,9 pollici con risoluzione 2K quando è aperto a metà e da 10,2 pollici con risoluzione 3K quando è completamente aperto (con uno spessore di appena 3,6 mm).

Queste sono le sue principali caratteristiche (potete trovare la scheda tecnica integrale seguendo questo link):

display OLED LTPO flessibile da 6,4 pollici (2.232 × 1.008 pixel) / 7,9 pollici (2.232 × 2.048 pixel) / 10,2 pollici (2.232 × 3.184 pixel) con high-frequency PWM dimming a 1.440 Hz e touch sampling rate a 240 Hz

16 GB di RAM

256 GB / 512 GB / 1 TB di memoria di archiviazione

5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ax (2,4 GHz e 5 GHz), Bluetooth 5.2 LE, GPS (L1 + L5 dual-band), NavIC, NFC, USB 3.1 Type-C (GEN1)

fotocamera posteriore con sensore primario da 50 megapixel (OIS, apertura variabile f/1.4 – f/4.0), sensore ultra grandangolare da 12 megapixel (apertura f/2.2) e teleobiettivo periscopico da 12 megapixel (zoom 5,5x, OIS, apertura f/3.4)

fotocamera frontale da 8 megapixel (apertura f/2.2)

sensore laterale per il riconoscimento delle impronte digitali

batteria da 5.600 mAh (con supporto alla ricarica rapida via cavo a 66 W e wireless a 50 W)

dimensioni: 156,7 x 73,5 x 12,8 mm (chiuso) e 156,7 x 219 mm x 3,6 mm (aperto)

peso 298 grammi

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali per scoprire quando Huawei Mate XT Ultimate sarà effettivamente disponibile in Europa e in quale fascia di prezzo si andrà a posizionare.