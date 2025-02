Amazfit arricchisce la sua offerta per quanto riguarda Amazfit T-Rex 3: da oggi lo smartwatch è disponibile anche nella colorazione Haze Grey, che si aggiunge alle già proposte versioni Onyx e Lava. Per l’occasione viene lanciato anche un bundle speciale con le cuffie Amazfit Up: scopriamo la nuova versione e come approfittare della promozione.

Amazfit T-Rex 3 arriva nella nuova versione Haze Grey con bundle speciale

Amazfit T-Rex 3 ha esordito lo scorso autunno, e con il passare dei mesi ha già ricevuto nove aggiornamenti software che hanno portato miglioramenti e nuove funzionalità. Gli appassionati di allenamenti di resistenza e potenza possono avere accesso a oltre 50 nuove funzioni arricchiate o ottimizzate. Tra quelle aggiunte di recente troviamo ad esempio Ski Mountaineering, HYROX PFT e Ski ergometro, ma sono stati apportati miglioramenti sia per il padel sia per gli amanti della corsa su tapis roulant. In tutto sono oltre 170 le modalità sportive supportate.

Lo smartwatch offre un design robusto, unito a funzionalità di monitoraggio dell’attività sportiva e dei processi di recupero, oltre a misurazioni GPS e alla presenza del sensore ottico BioTracker 6.0 PPG. La nuova versione lanciata in queste ore non porta cambiamenti a livello di specifiche e funzioni, naturalmente: a bordo abbiamo sempre lo schermo AMOLED da 1,5 pollici a risoluzione 480 x 480 con luminosità massima di 2000 nit (più grande del 16% e più luminoso del 100% rispetto al predecessore), la batteria da 700 mAh con autonomia fino a 27 giorni (in base alla tipologia di utilizzo), la connettività Bluetooth 5.3, il tracciamento GPS e il sistema operativo Zepp OS con intelligenza artificiale. Come abbiamo visto, T-Rex 3 offre mappe offline gratuite con nomi delle strade, conformazione del terreno e piste da sci, oltre alla navigazione per il ritorno al punto di partenza.

La versione Haze Grey di Amazfit T-Rex 3 viene venduta allo stesso prezzo delle altre (Onyx e Lava), ma in occasione del lancio è possibile approfittare di un bundle speciale con le cuffie Amazfit Up (valore di 49,90 euro) in regalo: da oggi, sul sito ufficiale o su Amazon, è possibile portarsi a casa il bundle smartwatch + cuffie al prezzo consigliato di 299 euro. L’offerta è valida da oggi fino alla fine di febbraio 2025, salvo esaurimento scorte.