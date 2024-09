A IFA 2024 non potevano mancare Zepp e il suo brand Amazfit, che hanno approfittato della fiera per presentare due novità: la prima è Amazfit T-Rex 3, che costituisce una nuova generazione per la robusta gamma di smartwatch. La seconda è la collaborazione con Wild.AI, un’app di benessere dedicata alle donne. Andiamo a scoprire tutto più da vicino.

Amazfit T-Rex 3 è ufficiale, robusto e pensato per l’avventura

Amazfit T-Rex 3 è uno smartwatch che combina una resistenza di livello militare, funzioni di navigazione e una durata della batteria senza precedenti. Si tratta quindi di un modello pensato soprattutto per gli amanti dell’avventura, ma con un occhio alla vita di tutti i giorni.

“Amazfit T-Rex 3 è molto più di un semplice smartwatch: è la dimostrazione del nostro impegno per migliorare l’innovazione e la qualità dei nostri prodotti“, ha dichiarato Wayne Huang, CEO di Zepp Health. “Integrando una tecnologia avanzata con una resistenza di livello militare, abbiamo creato un dispositivo che non solo soddisfa le esigenze di chi ama l’avventura a livelli estremi, ma che consente anche agli esploratori di tutti i giorni di spingersi oltre i propri limiti. Amazfit T-Rex 3 è un compagno versatile per chiunque sia pronto ad affrontare le sfide della vita, grandi o piccole che siano“.

Quali sono le novità rispetto alla precedente generazione? Il display AMOLED del nuovo smartwatch è più grande del 16% e più luminoso del 100%, mentre il corpo può ora contare su una cornice in acciaio inossidabile. T-Rex 3 offre mappe offline gratuite e mappe topografiche con indicazioni di svolta, oltre a ulteriori funzioni pensate per la salute come la variabilità della frequenza cardiaca. Ci sono più di 170 modalità di allenamento, tra cui spiccano la nuova modalità Hyrox Race, l’apnea, l’ultramaratona e la modalità Strenght Training aggiornata. La batteria del nuovo modello promette fino a 27 giorni di autonomia con un utilizzo “tipico” o fino a 180 ore con l’uso del GPS.

Previous Next Fullscreen

A bordo c’è Zepp OS 4, il primo sistema operativo per smartwatch al mondo con intelligenza artificiale completamente integrata: offre un ricco ecosistema di applicazioni, connettività con dispositivi fitness di terze parti e un assistente AI basato sulla tecnologia GPT-4o di OpenAI. Propone misure di protezione della privacy migliorate e la possibilità di effettuare pagamenti contactless protetti da password in 31 Paesi europei. Riguardo al GPS, gli utenti possono scegliere tra l’archiviazione permanente su cloud dei dati, l’archiviazione temporanea su cloud oppure la disabilitazione totale delle autorizzazioni. In più, sono supportati diversi metodi di backup, come il backup automatico via e-mail, il backup automatico su cloud, il backup locale e l’esportazione di file di dati sportivi.

Specifiche tecniche di Amazfit T-Rex 3: display AMOLED da 1,5 pollici a risoluzione 480 x 480 (326 ppi) con luminosità massima fino a 2000 nit

monitoraggio frequenza cardiaca, SpO2, tracciamento GPS, connettività Bluetooth 5.3

batteria da 700 mAh con autonomia fino a 27 giorni

sistema operativo: Zepp OS 4

Previous Next Fullscreen

Amazfit T-Rex 3 risulta il complemento ideale per Amazfit Helio Ring, l’anello smart presentato a inizio anno e lanciato in Italia subito prima dell’estate. Insieme all’app Zepp, i due wearable possono creare un ecosistema unico di monitoraggio della salute che copre 24 ore al giorno: per gli allenamenti intensi, lo smartwatch può tracciare e registrare i dati di attività e percorsi, mentre l’anello risulta un’opzione più leggera e discreta per monitorare il recupero, la qualità del sonno, lo stress e non solo.

Amazfit T-Rex 3 è disponibile all’acquisto sul sito ufficiale e presso i partner di vendita al prezzo consigliato di partenza di 299,90 euro.

Zepp Health e Wild.AI insieme per le esigenze femminili

In occasione di IFA 2024, Zepp annuncia una collaborazione innovativa con Wild.AI, app di benessere dedicata alle donne: l’accordo offrirà l’integrazione dell’avanzata piattaforma direttamente sugli smartwatch dell’azienda, iniziando dalla serie Amazfit Active.

La nuova partnership rende Amazfit Active il primo smartwatch a includere Wild.AI, concentrandosi sulla fisiologia femminile e sulle esigenze di allenamento. L’integrazione verrà estesa ad altri modelli, senza costi aggiuntivi per le utilizzatrici. Queste ultime potranno avere accesso a punteggi di prontezza personalizzati, approfondimenti, raccomandazioni e piani di allenamento su misura, basati su ricerche approfondite e più di 450 articoli scientifici. Wild.AI può offrire consigli su esercizi e dieta, basati su cicli mestruali e ormonali, coprendo tutte le fasi della vita (dagli anni riproduttivi fino alla perimenopausa e oltre).

La mini-app consente alle donne di accedere ai dati e ricevere approfondimenti sulla salute direttamente dal polso, con raccomandazioni di allenamento e prestazioni adattate alla fisiologia femminile. Combinando l’IA avanzata e l’analisi dei dati con la tecnologia di Zepp Health si può ottenere un’esperienza di monitoraggio semplice e personalizzata, che permette alle donne di prendere decisioni informate sul loro benessere.

Storicamente gli studi sportivi si sono concentrati sugli uomini, e le donne si sono spesso dovute affidare a tecnologie progettate per un corpo che non è il loro. Wild.AI vuole cambiare tutto questo, offrendo un’app che ottimizza nutrizione, allenamento e recupero in base alle fluttuazioni ormonali e alle esigenze fisiologiche femminili. Si tratta della prima volta che l’esperienza Wild.AI risulta accessibile fuori dall’app stessa, comunque disponibile sul Google Play Store.

“In Zepp Health, siamo impegnati a far evolvere la nostra tecnologia smartwatch per rispondere alle esigenze uniche delle donne“, ha dichiarato Wayne Huang, CEO di Zepp Health. “Questa integrazione con Wild.AI dimostra il nostro impegno nel fornire strumenti avanzati che permettano alle donne di prendere il controllo del loro benessere“.

Vi ricordiamo che Amazfit Active è già disponibile dallo scorso autunno e potete acquistarlo sul sito ufficiale, su Amazon e non solo.