Samsung Galaxy S25 Ultra è arrivato sul mercato meno di un mese fa, e le offerte di lancio legate al periodo di preordine si sono concluse. Se non riuscite a trovare la proposta che fa per voi potete sempre optare per il predecessore, Samsung Galaxy S24 Ultra, in offerta in queste ore sul sito MediaWorld a un ottimo prezzo. Vediamo come approfittarne.

Samsung Galaxy S24 Ultra in offerta con uno sconto di 650 euro

Samsung Galaxy S24 Ultra è il flagship della serie S dello scorso anno, ma è ovviamente ancora uno smartphone attualissimo. Il successore, ossia il Galaxy S25 Ultra lanciato durante il Galaxy Unpacked del 22 gennaio 2025 in compagnia dei due fratelli, ha portato alcuni cambiamenti, ma non è andato a stravolgere quanto visto sul modello 2024.

Proprio per questo potrebbe essere una buona idea andare a risparmiare un po’ e scegliere Galaxy S24 Ultra, soprattutto alla cifra proposta oggi: lo smartphone è dotato del chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 For Galaxy, affiancato da 12 GB di RAM e da 256 GB di memoria interna (nella versione in promozione), e di un display Dynamic AMOLED 2X da 6,8 pollici con risoluzione QHD+, refresh rate Super Smooth da 1 a 120 Hz e lettore d’impronte integrato.

A livello fotografico troviamo una quadrupla fotocamera con sensore principale grandangolare da 200 MP, sensore ultra-grandangolare da 12 MP, teleobiettivo da 50 MP con zoom ottico 5x e teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x, mentre frontalmente c’è una fotocamera singola da 12 MP. La connettività è completa, tra 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, GPS e porta USB Type-C, e non manca la certificazione IP68 contro acqua e polvere. La batteria è da 5000 mAh e supporta la ricarica rapida da 45 W (con cavo), la ricarica Fast Wireless Charging 2.0 e la ricarica inversa Wireless PowerShare.

La differenza forse più visibile tra Galaxy S24 Ultra e Galaxy S25 Ultra, ritocchi estetici a parte, è costituita dalla One UI 7 con Android 15, per il momento accessibile solo sui flagship 2025. In ogni caso, visto il supporto promesso da Samsung di almeno 7 aggiornamenti di Android, non c’è di che preoccuparsi: l’update è un po’ in ritardo, viste le tante novità introdotte, ma arriverà nel giro di qualche settimana (entro aprile, secondo le ultime indiscrezioni). In ogni caso, proprio in queste ore sono arrivate in Italia le patch di febbraio 2025.

Samsung Galaxy S24 Ultra è stato lanciato lo scorso anno con un prezzo consigliato di partenza di 1499 euro, ma in queste ore potete portarvelo a casa per molto meno attraverso l’offerta disponibile sul sito MediaWorld. Lo smartphone è disponibile a 849,99 euro nella colorazione Titanium Black. Il fatto che si tratti della Enterprise Edition non cambia sostanzialmente nulla per l’acquirente: le specifiche sono le stesse. Per indecisioni potete consultare la nostra recensione.