Negli ultimi due mesi del 2024 abbiamo spesso parlato di Now Playing, una funzionalità esclusiva dei dispositivi Pixel che, in background, va a identificare le canzoni riprodotte nelle vicinanze per mostrare all’utente una notifica (silenziosa) contenente titolo della canzone e artista.

Questa sorta di Shazam incorporato nei dispositivi Made by Google, recentemente potenziato con l’aggiunta dell’opzione “Migliora Now Playing” e con l’aggiunta delle copertine degli album (o dei singoli) alla cronologia dei brani ricercati, ha smesso di funzionare come dovuto da qualche tempo. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Now Playing non funziona come dovrebbe sui Pixel

Now Playing è una delle funzionalità più apprezzate dagli utenti Pixel perché quando abilitata, senza la necessità di alcuna azione aggiuntiva, identifica la musica riprodotta nelle vicinanze e mostra titolo del brano e nome dell’artista direttamente sulla schermata di blocco.

Google ha introdotto questa funzionalità nel lontano 2017 (con il lancio dei Pixel 2) e, per anni, ha aiutato gli utenti a scovare il titolo delle canzoni che facevano da sottofondo a qualsiasi attività e in qualsiasi luogo.

Recentemente, nonostante i “miglioramenti” apportati dal colosso di Mountain View (che fra le altre cose ha rimosso l’opzione che aggiungeva un tasto per la ricerca manuale alla schermata di blocco), la funzionalità ha iniziato a manifestare problemi significativi.

Ci sono decine di segnalazioni su Reddit, con gli utenti che lamentano il fatto che il loro smartphone (dai più datati Pixel 6 ai più recenti Pixel 9) non è più in grado di riconoscere la musica, costringendoli a disattivare la funzionalità e sfruttare soluzioni alternative (come Shazam, appunto).

Nel nostro caso la situazione non è così drastica: è solo diminuito il numero di canzoni riconosciute dallo smartphone (un Pixel 8 Pro per la precisione) rispetto al passato.

Una potenziale soluzione al problema

Molti utenti sostengono di aver iniziato a riscontrare il problema dopo l’aggiornamento ad Android 15 ma non esistono evidenze sul fatto che ci sia una correlazione tra i due eventi (e in ogni caso sarebbe assurdo disinstallare Android 15 solo per ri-ottenere un Now Playing funzionante).

Altri utenti sostengono di aver risolto tutti i problemi riscontrati con la funzionalità alla vecchia maniera, ovvero svuotando la cache dell’app Android System Intelligence, responsabile di queste funzionalità e (di altre funzionalità smart come i sottotitoli in tempo reale).

Che cosa è Android System Intelligence? Android System Intelligence (ASI) è un componente fondamentale del sistema operativo Android che fornisce una serie di funzionalità smart sui dispositivi, garantendo al contempo la privacy dei dati.

Per svolgere questa operazione è sufficiente seguire il percorso “Impostazioni > App > Mostra tutte le app > Android System Intelligence > Spazio di archiviazione e cache > Svuota cache”. Non è detto che funzioni ma, con un pizzico di fortuna, potrebbe essere la soluzione per voi definitiva.

Come aggiornare l’app di sistema Android System Intelligence

Per aggiornare l’app di sistema Android System Intelligence, è sufficiente raggiungere la pagina dell’app sul Google Play Store (tramite un tap sul badge sottostante) ed effettuare un tap su “Aggiorna” nel caso in cui venisse segnalata la disponibilità di un aggiornamento.