A circa un mese di distanza dalle prime evidenze, Google ha rilasciato un nuovo aggiornamento dell’app di sistema Android System Intelligence per apportare modifiche alla funzionalità Now Playing, esclusiva degli smarphone della serie Pixel.

Dopo aver ricevuto una rinnovata scorciatoia, la funzionalità, che va a identificare in background le canzoni riprodotte nelle vicinanze per mostrare all’utente una notifica (silenziosa) contenente titolo della canzone e artista, sta ricevendo altre piccole modifiche che puntano a migliorarne la resa.

Ancora novità per la funzionalità “Now Playing” dei Pixel

Sebbene non sia accompagnata da un changelog specifico, la nuova versione (v15) dell’app di sistema Android System Intelligence sta portando con sé alcuni miglioramenti per la funzionalità Now Playing (raggiungibile tramite il percorso “Impostazioni > Display e tocco > Schermata di blocco“ o tramite il percorso “Impostazioni > Suoni e vibrazione“).

In soldoni, Google sta ora distribuendo le tre novità promesse dal changelog della precedente versione (v13) dell’app di sistema, con l’obiettivo di migliorare quello che è a tutti gli effetti uno Shazam Made by Google. L’immagine sottostante mostra tre differenti modi in cui potrebbe apparire la funzionalità con l’ultima versione dell’app di sistema. Facciamo chiarezza.

La voce “Mostra pulsante di ricerca nella schermata di blocco” è stata sostituita da “Migliora Now Playing” che viene così descritta:

“Usa la Ricerca Google per identificare i brani non riconosciuti dal dispositivo e trovare la copertina“

Anche all’interno della “Cronologia di Now Playing” è stato inserito un disclaimer che suggerisce all’utente di attivare il “Migliora Now Playing” per aggiungere le copertine degli album o dei singoli (oltre che per identificare ancora più brani). Tuttavia, anche attivando il miglioramento, non vi è ancora traccia delle copertine degli album: dovrebbe arrivare a breve anche questa ulteriore novità, promessa dal Pixel Drop di dicembre 2024.



Tornando alla pagina principale della funzionalità, subito sotto la voce “Cronologia di Now Playing” è stata aggiunta la nuova voce “Lettore musicale predefinito” che, una volta aperta, consente all’utente di scegliere il lettore musicale (tra quelli installati sullo smartphone) predefinito con cui verranno aperte direttamente le canzoni presenti all’interno della cronologia.

La versione definitiva della funzionalità, una volta che il rilascio sarà concluso, si presenterà come un “mix” delle due che vi abbiamo mostrato. Le voci all’interno della pagina dedicata alla funzionalità saranno: “Notifiche“, “Migliora Now Playing”, “Cronologia di Now Playing” e “Lettore musicale predefinito”.

Come aggiornare l’app di sistema Android System Intelligence

Tutte le novità appena discusse sono in via di rilascio graduale (lato server) per tutti gli utenti Pixel che eseguono la versione V15 dell’app Android System Intelligence, responsabile (tra le altre) della funzionalità Now Playing.

Per aggiornare l’app di sistema Android System Intelligence, è sufficiente raggiungere la pagina dell’app sul Google Play Store (tramite un tap sul badge sottostante) ed effettuare un tap su “Aggiorna” nel caso in cui venisse segnalata la disponibilità di un aggiornamento.