Google TV Streamer è l’ultimo dispositivo sfornato dalle fucine di Mountain View per quel che riguarda l’intrattenimento domestico, lanciato lo scorso agosto a partire dagli Stati Uniti e in seguito approdato anche nel Bel Paese (qui trovate la nostra recensione, qualora ve la foste persa) ha di fatto stravolto quella che in precedenza era l’offerta di dongle HMDI proprietari con i vari dispositivi Chromecast, portando un nuovo fattore di forma e specifiche tecniche migliorate.

Nelle ultime ore Google ha avviato il rilascio di un nuovo aggiornamento per il dispositivo in questione. Se solitamente un update rappresenta una buona notizia, questa volta tra le novità introdotte spicca una scelta che potrebbe non fare piacere agli utenti più esigenti in termini di qualità audio: la rimozione del supporto ai formati Dolby TrueHD e DTS-HD Master Audio.

Le novità dell’ultimo aggiornamento di Google TV Streamer

Partiamo subito con la nota dolente dell’aggiornamento rilasciato per Google TV Streamer, molti utenti avevano notato come, fin dal lancio, fossero elencati tra i formati audio supportati anche Dolby TrueHD e DTS-HD Master Audio; ciò aveva fatto sperare in un futuro aggiornamento che avrebbe reso effettiva la compatibilità con questi formati lossless, particolarmente apprezzati dagli appassionati.

Con l’ultimo update tuttavia, Google ha deciso di rimuovere del tutto queste opzioni dal menu delle impostazioni, ma perché? Per quanto non ci siano indicazioni ufficiali, è lecito presumere che in realtà Google TV Streamer non abbia mai supportato questi formati nativamente e la loro presenza nel menu delle impostazioni fosse più un errore che un’anticipazione di funzionalità future.

Oltre alla rimozione dei codec appena menzionati, l’aggiornamento ha portato con sé anche alcuni miglioramenti e correzioni di bug, tra i più significativi segnalati dagli utenti su Reddit, troviamo:

Miglioramenti nella gestione delle webcam : alcuni dispositivi avevano problemi nel rilevamento di webcam collegate, che ora sembrano essere stati risolti.

: alcuni dispositivi avevano problemi nel rilevamento di webcam collegate, che ora sembrano essere stati risolti. Fix per Dolby Atmos : alcuni utenti segnalavano malfunzionamenti nella riproduzione dell’audio Dolby Atmos, che ora dovrebbe funzionare correttamente.

: alcuni utenti segnalavano malfunzionamenti nella riproduzione dell’audio Dolby Atmos, che ora dovrebbe funzionare correttamente. Aggiornamento del firmware del telecomando: il software del telecomando è stato aggiornato alla versione 1.02, anche se non sono noti dettagli precisi sulle modifiche introdotte.

L’update in questione ha dunque disilluso una volta per tutte le aspettative di alcuni utenti, ma Google sta continuando a ottimizzare il software del dispositivo, migliorandone la stabilità e correggendo problemi riscontrati dagli utenti; resta da vedere quali saranno le prossime novità in arrivo e se il colosso di Mountain View deciderà di ampliare ulteriormente le capacità multimediali dei suoi dispositivi in futuro.