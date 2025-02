Fra i box TV di Mecool, un’azienda cinese che ne produce molti, KT2 è uno dei più recenti, un prodotto presentato lo scorso novembre che abbiamo avuto modo di provare nelle ultime settimane. Si tratta di un box 4K con Android TV che, sulla carta, ha un ottimo rapporto fra qualità e prezzo, è piuttosto completo e ha tutto quello che serve per svecchiare un vecchio televisore, compreso lo standard DVB-T2.

Design e caratteristiche tecniche di Mecool KT2

Mecool KT2 si presenta come un classico box TV, con un design sobrio, plasticoso ma solido, nonostante sia piuttosto leggero. Contenute anche le dimensioni: è largo 14,8 cm, profondo 10 cm e spesso circa 3 cm. Nella parte frontale c’è un pulsante per l’accensione e lo spegnimento con al fianco un indicatore di stato a LED, rosso quando è spento (in standby), bianco quando è acceso. Dietro ci sono invece le porte per i collegamenti fisici, fra cui un ingresso per l’antenna, una porta HDMI 2.1, una USB 2.0 standard, una porta AV e una RJ45 Ethernet, oltre allo spinotto per l’alimentazione.

È carino e funzionale il telecomando abbinato a Mecool KT2, con tanto di tastierino numerico e di tutto quello che serve per gestire il proprio televisore, senza però tasti di troppo, quelli sostanzialmente inutili che spesso affollano alcuni telecomandi di altri produttori. C’è il tasto per attivare Google Assistant, le scorciatoie per accedere ai servizi di streaming come Netflix, YouTube, Disney+ e Amazon Prime Video e un controller centrale che, premendolo, come gli altri tasti, restituisce anche un buon feedback. Si impugna anche bene, è un telecomando leggero e ha alcuni tasti a contrasto, in bianco, che facilitano l’utilizzo di sera, quando l’unica fonte di illuminazione è la TV, a tutto beneficio di una gestione semplice e immediata. Per l’alimentazione, necessita di due pile stilo AAA, non incluse in confezione. Insomma, un telecomando fatto bene e funzionale, nulla da eccepire.

Caratteristiche tecniche di Mecool KT2: sistema operativo: Android TV 11

CPU: Amlogic S905Y4

memoria: 2 GB di RAM e 32 GB di spazio di archiviazione

Google Assistant e Chromecast integrati

connettività wireless: Wi-Fi 5 dual band e Bluetooth 5.0

supporta il 4K, DVB T2, HDR10+, HDR10 e HLG

codec video: AV1,VP9, H.265 / H.264/HEVC, VC-1, e altri

porte: un ingresso per l’antenna, una porta HDMI 2.1, una USB 2.0, un ingresso AV, e un RJ45 LAN

dimensioni: 14,8 cm di larghezza, 10 cm di profondità e 3 cm di spessore

in confezione: box TV, telecomando, cavo HDMI, alimentatore e manuale

Come funziona Mecool KT2

Funziona bene, è molto semplice da usare e anche da configurare, specie se si possiede già un account Google (chi non ne ha uno ormai?!). Complice la presenza di Android TV, l’esperienza d’uso è molto soddisfacente, molto più soddisfacente di varie smart TV economiche in commercio con sistemi operativi proprietari, che capita spesso siano più ricchi di app ma lenti e non altrettanto semplici e piacevoli da utilizzare.

Come anticipato, Mecool KT2 è un dispositivo completo, dotato della funzione Chromecast, del supporto di Google Assistant, facilmente gestibile dal telecomando tramite il tasto dedicato e il microfono e, soprattutto, ha il Google Play Store, con tutte le sue applicazioni, giochi e possibilità che rendono Android TV, qui in versione 11.0, un sistema operativo che garantisce in ogni contesto un’ottima esperienza utente. Non è un box molto potente, lo si può intuire dalla scheda tecnica riportata poc’anzi, ma la navigazione nell’interfaccia è reattiva, quasi sempre fluida e senza problemi, al netto di qualche rallentamento e intoppo, sporadico, per le operazioni più avide di risorse, come alcuni giochi.

I contenuti video riprodotti sono di qualità, merito del 4K e del supporto agli standard HDR10+ e HLG, fra gli altri, qualità sfruttabile anche con le app di streaming. E per quanto riguarda i canali televisivi classici, come anticipato, Mecool KT2 supporta il DVB-T2, standard con cui prossimamente verranno trasmessi tutti i canali TV in Italia, nonché requisito necessario per continuare a vederli considerando che l’attuale banda usata per trasmettere il segnale televisivo, quella dei 700 MHz, verrà spenta gradualmente. Ciò detto, nulla da eccepire nemmeno relativamente alla visione dei canali TV.

Per il resto, durante le settimane di prova, in cui abbiamo alternato l’utilizzo di Mecool KT2 con una smart TV LG economica ma recente e con una TV Sony di fascia media ma di oltre dieci anni fa, non abbiamo riscontrato alcun problema. Stesso discorso per quanto riguarda il surriscaldamento, anche se qui hanno giocato a suo favore le temperature invernali. Da segnalare inoltre la compatibilità con gli aggiornamenti OTA che possono garantire un certo supporto anche nel tempo.

Considerazioni finali e dove comprare Mecool KT2

In conclusione, Mecool KT2 è un box Android TV che funziona molto bene, completo, facile da utilizzare e con al corredo un telecomando concreto e funzionale. L’hardware non è di livello elevato, ma gioca a suo favore anche il prezzo di vendita, abbastanza contenuto, inferiore ai 100 euro a seconda del negozio in cui lo si acquista.

Lo consigliamo sia a chi vuole ridare vita alla propria vecchia TV priva della componente smart e del supporto allo standard DVB-T2, sia a chi ha una smart TV con un sistema operativo lento e/o antipatico da usare, considerando l’ottima esperienza utente e la versatilità garantiti da Android TV.

Pro: funziona bene



ottimo telecomando



DVB-T2 Contro: hardware discreto