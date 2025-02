Le app mobile replicano spesso le medesime funzionalità delle versioni web, ottimizzandole per l’utilizzo tramite smartphone. Eppure non è raro che le versioni mobile non includano le stesse funzionalità, come nel caso di Google Documenti per Android. Dall’analisi della versione 1.25.062.00.90 dell’app Google Documenti per Android sembra che le cose possano presto cambiare.

Segnalibri, schede e funzionalità AI su Google Documenti per Android

Rispetto a quella web, la versione per Android di Google Documenti non permette di creare le schede nei documenti. Si tratta di quella funzionalità molto utile tramite la quale gli utenti possono organizzare un documento in diverse sezioni e navigare facilmente tra di esse.

Nel codice della versione 1.25.062.00.90 dell’app Google Documenti per Android è stata individuata una funzionalità chiamata Segnalibro che consente premendo sul simbolo + nell’intestazione in alto del documento, aprirà un’interfaccia tramite la quale aggiungere un segnalibro. Una volta fatto l’icona del segnalibro comparirà all’interno del documento accanto al testo selezionato.

Questa funzionalità è presente nella versione web (e nell’app iOS), ma non nella versione stabile dell’app per Android. Similmente è stata individuata anche la possibilità di creare delle schede. Al momento questa è disponibile solamente nella versione web di Google Documenti, ma è stato possibile attivare la stessa funzione. Infatti, entrando in modalità di modifica nel documento, è possibile aggiungere nuove schede anche da mobile.

Un’altra delle novità emerse dall’analisi del codice dell’ultima versione di Google Documenti per Android riguarda l’intelligenza artificiale. Il team di sviluppo di Google, infatti, sta lavorando alla possibile integrazione di alcune funzionalità di Gemini all’interno di Documenti per Android. Da quanto è stato possibile verificare sono state individuate funzionalità simili a quelle già presenti nell’app Gmail, come quella per ottenere il riepilogo di un documento o per creare lo schema con i punti principali.

Sebbene al momento queste funzionalità non possano essere utilizzate, restituiscono un messaggio di errore, indicano la possibilità di trovarle in un prossimo aggiornamento.