I rapporti tra Google ed Apple non sono mai stati molto semplici, essendo le due aziende statunitensi dirette concorrenti in vari settori ma, di tanto in tanto, questi due mondi si “incrociano” e un esempio recente è arrivato nelle scorse ore.

Sul suo blog ufficiale, infatti, il colosso di Mountain View ha annunciato che l’applicazione Apple TV è finalmente disponibile sul Google Play Store per i dispositivi Android mobile.

L’app di Apple TV è disponibile per tutti gli utenti Android

Google ricorda che risale al 2021 il lancio dell’applicazione Apple TV per i dispositivi basati su Google TV, i cui utenti hanno pertanto potuto usufruire della possibilità di guardare in streaming i contenuti della piattaforma del colosso di Cupertino, tra i quali vengono segnalati titoli del calibro di “Severance”, “Slow Horses”, “The Morning Show”, “Ted Lasso”, “Wolfs” e “The Instigators”.

Ebbene, dopo alcuni anni di attesa, da oggi l’applicazione di Apple è disponibile nel Google Play Store anche per gli smartphone e i tablet Android e ciò significa che i possessori di tali dispositivi potranno sottoscrivere un abbonamento ad Apple TV+ e avere così accesso ai contenuti originali di Apple e agli eventi sportivi (come il campionato Major League Soccer).

Inoltre, adesso gli utenti Google TV potranno anche abbonarsi ad Apple TV+ e MLS Season Pass direttamente dal loro dispositivo Google TV.

Tanto per farsi un’idea di ciò che la piattaforma streaming di Apple è in grado di offrire agli utenti, è sufficiente il seguente video trailer:

L’applicazione Apple TV per Android può essere scaricata dal Google Play Store attraverso il seguente badge:

Non ci resta altro da fare che augurarvi buon divertimento.