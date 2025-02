Nuovi aggiornamenti in distribuzione per gli smartphone Android: in particolare quest’oggi ci soffermiamo su modelli Motorola, Samsung e Vivo, e più precisamente su Samsung Galaxy Z Fold6, Samsung Galaxy Z Fold Special Edition, Motorola Razr+ e Vivo X200 Pro. Andiamo a scoprire insieme tutte le novità in arrivo.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy Z Fold6 e Galaxy Z Fold SE

Iniziamo da Samsung Galaxy Z Fold6 e Samsung Galaxy Z Fold Special Edition, che stanno accogliendo a partire dalla Corea del Sud nuovi aggiornamenti: si tratta dei firmware F956NKSS2AYAA e F958NKSS2AYAA, che integrano le patch di sicurezza di febbraio 2025.

Come abbiamo visto con il recente bollettino diffuso dal produttore, le più recenti patch vanno a correggere 35 vulnerabilità tra quelle riguardanti tutti i dispositivi Android (CVE), di cui una di livello critico, oltre a 7 vulnerabilità che toccano più nello specifico i dispositivi Samsung (SVE). Per il resto gli aggiornamenti includono miglioramenti generici di stabilità e qualche bugfix non specificato.

Per novità più consistenti dovremo attendere il rilascio della One UI 7 basata su Android 15: per il momento la release è disponibile solo sui Samsung Galaxy S25, ma arriverà tramite aggiornamento prima sui Galaxy S24 (nel programma beta da un paio di mesi) e quindi via via su tutti gli altri modelli compatibili.

Novità aggiornamento Motorola Razr+

Sembra che Motorola stia avendo qualche difficoltà con l’aggiornamento ad Android 15. A breve distanza dall’update lanciato per Motorola Razr+, la casa alata ha rilasciato un ulteriore aggiornamento pensato per andare a correggere un po’ di problemi e per portare le patch di sicurezza di gennaio 2025 (in precedenza c’erano quelle di dicembre).

Il salto ad Android 15 sembra aver portato ad alcuni utenti diversi crash per il launcher nella schermata home, che in certi casi rendono quasi inutilizzabile lo smartphone. Come segnalato da Android Authority, il nuovo update è effettivamente andato a risolvere il problema per il launcher, ma ne ha introdotto un altro: questa volta i crash ripetuti riguardano la schermata di blocco. Un problema meno fastidioso del precedente (visto che non intacca completamente l’uso del telefono), ma comunque molto grave.

Si spera che Motorola possa riuscire a risolvere presto la criticità attraverso un ulteriore aggiornamento.

Novità aggiornamento Vivo X200 Pro

Nuovo aggiornamento in distribuzione anche per Vivo X200 Pro, smartphone che ha debuttato anche in Italia da qualche settimana. Il dispositivo sta accogliendo la versione PD2405F_EX_A_15.0.10.3.W30 di Funtouch OS 15, che richiede un download di poco più di 800 MB.

Le novità sono parecchie, includono le patch di sicurezza di gennaio 2025 e si concentrano soprattutto su bugfix, miglioramenti e ottimizzazioni. Troviamo l’aggiunta della funzionalità di ottimizzazione dello standby in modalità Sleep: da ora in poi lo smartphone entrerà in modo intelligente in tale modalità in base alle abitudini, riducendo il consumo energetico non necessario.

Vivo ha migliorato la stabilità del sistema, la localizzazione dell’interfaccia utente, la fluidità nel passaggio delle app dalla modalità finestra a quella a schermo intero, la stabilità della rete, i parametri audio ottimizzati per perfezionare gli effetti audio, la modalità scura (per risolvere un problema di visualizzazione anomala), la compatibilità con alcune app di terze parti, le notifiche della schermata Always-On e non solo.

Il produttore è andato a risolvere anche alcuni problemi riguardanti la barra di navigazione, la modalità a schermo diviso, TalkBack, lo sblocco facciale, la connettività Bluetooth, le icone (che in alcuni casi “lampeggiavano” sulla schermata home) e non solo.

Questo il changelog completo dell’aggiornamento in distribuzione per Vivo X200 Pro.

Tutte le novità dell'aggiornamento: System Updated to the January 2025 Google security patch to improve system security

Added the Sleep standby optimization feature. Your phone will intelligently enter Sleep mode based on your habits, reducing unnecessary wakeup power consumption

Optimized system stability for a better user experience

Optimized smoothness when you are switching apps from small window mode to full screen mode to provide a better user experience

Optimized system UI localization

Fixed the occasional issue where the navigation bar is not displayed properly in some scenarios

Fixed the issue where the system language change does not take effect on some app interfaces

Fixed the occasional issue where some apps are not displayed properly in split-screen mode

Fixed the occasional issue where some apps are not displayed properly in split-screen mode Network Optimized network adaptability and stability Multimedia Optimized audio parameters to improve audio effects Dark Mode Optimized Dark mode to fix the issue of abnormal display in some interfaces Apps Optimized third-party app compatibility and fixed the issue where apps crash in some scenarios

Fixed the occasional issue of abnormal text display when you copy text in hidden apps Fingerprint, face and password Fixed the occasional issue where face unlock fails Bluetooth Fixed the issue where Bluetooth devices occasionally cannot be connected Status bar & notifications Fixed the occasional issue where the status bar is not displayed properly in some scenarios Always On Display Optimized Always On Display notifications with support for more selectable apps Home screen, lock screen, and wallpaper Fixed the occasional issue where home screen icons blink in some scenarios Albums Fixed the occasional issue where swiping up and down in Albums is not smooth Recorder Fixed the occasional issue where the Recorder icon on the home screen does not respond when you tap it during audio recording S-capture Fixed the occasional issue where you cannot take long screenshots in some third-party app interfaces Input method Fixed the occasional issue where the input method cannot be brought up in some scenarios

Come aggiornare Motorola Razr+, Samsung Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Fold SE e Vivo X200 Pro

Per cercare nuovi aggiornamenti su Motorola Razr+ potete recarvi nelle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamento di sistema > Verifica disponibilità aggiornamenti > Aggiorna ora“.

Su Samsung Galaxy Z Fold6 e Galaxy Z Fold Special Edition potete andare sempre nelle impostazioni di sistema, seguendo “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Potete anche optare per l’utilizzo di Smart Switch, dopo aver collegato lo smartphone al PC e aver installato l’applicazione. Su Vivo X200 Pro potete recarvi in “Impostazioni > Aggiornamento di sistema” per verificare la disponibilità della versione più recente.

In caso di esito negativo non avete di che preoccuparvi: basta soltanto aspettare qualche giorno prima di riprovare.