Volete spendere poco per un nuovo smartphone Android, ma pretendete comunque buone specifiche tecniche e un prodotto affidabile? Allora fareste bene a volgere lo sguardo su Amazon, dove viene proposto uno dei più apprezzati componenti della famiglia Motorola in offerta a un ottimo prezzo: stiamo parlando di Motorola Edge 50 Fusion, smartphone lanciato la scorsa primavera e ora disponibile con uno sconto che arriva quasi a 250 euro. Vediamo come approfittarne subito.

Motorola Edge 50 Fusion in breve

Motorola Edge 50 Fusion è stato presentato a metà aprile insieme ai due fratelli Edge 50 Pro ed Edge 50 Ultra, ma ha fatto il suo debutto in Italia solo alla fine di maggio. Si tratta di un prodotto di fascia media che può contare su un buon comparto fotografico, capeggiato dal sensore Sony LYT-700C da 50 MP con stabilizzazione ottica (OIS) e messa a fuoco all-pixel, pensato per foto di qualità anche in condizioni complicate; al suo fianco troviamo una fotocamera ultra-grandangolare da 13 MP con Macro Vision, utile sia per gli scatti con ampio angolo sia per quelli ravvicinati.

Lo smartphone della casa alata propone un ampio schermo pOLED da 6,7 pollici con profondità di colore a 10 bit e frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz, e viene mosso dal SoC Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, supportato da almeno 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Rispetto al fratello Ultra scende la velocità di ricarica, in questo caso da 68 W (con cavo), ma sale la capacità della batteria (da 5000 mAh).

Motorola Edge 50 Fusion in super offerta su Amazon

Ora che abbiamo inquadrato il prodotto, parliamo dell’offerta proposta in queste ore su Amazon. Motorola Edge 50 Fusion ha esordito al prezzo consigliato di 499 euro (per la versione da 12-256 GB), ma più di recente è arrivata sul mercato pure la variante da 8 GB di RAM a 399 euro. Tutte e due le versioni sono in promozione con sconti generosi: sul sito potete trovare la versione da 8-256 GB a 242 euro e quella da 12-256 GB a 256,40 euro, in entrambi i casi nella colorazione Forest Blue e con consegna rapida (anche in un giorno se siete abbonati Amazon Prime con indirizzo compatibile).

Se siete interessati potete seguire uno dei link qui in basso, mentre per fugare le ultime indecisioni potete consultare la nostra recensione.