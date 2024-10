La nuova famiglia Motorola Edge 50 è decisamente ricca e dopo aver visto Edge 50 Ultra, Edge 50 Pro ed Edge 50 Neo, in questo approfondimento vediamo nel dettaglio il modello più economico ovvero Motorola Edge 50 Fusion. Si tratta di un dispositivo che si posiziona nella fascia media del mercato ma con un prezzo (in discesa) che punta alla fascia medio – bassa, e quando il denominatore diminuisce il rapporto qualità prezzo aumenta.

In questa recensione completa, analizzeremo tutti gli aspetti principali del dispositivo, dalle prestazioni al design, passando per la fotocamera e la batteria.

Video recensione Motorola Edge 50 Fusion

Design e qualità costruttiva

Motorola quest’anno ha posto grande attenzione al design dei suoi dispositivi, e il Motorola Edge 50 Fusion non fa eccezione. Il dispositivo sfoggia una silhouette sottile e raffinata, con uno spessore di 7,9 mm e un peso di 175 grammi, rendendolo comodo da tenere in mano e facile da trasportare. La scelta dei materiali è particolarmente interessante: il retro del telefono è realizzato in polimero siliconico con una finitura in eco-pelle vegana, disponibile in vari colori come il Marshmallow Blue, che offre una texture morbida e piacevole al tatto. Questo materiale, oltre a essere esteticamente gradevole, contribuisce a migliorare il grip del telefono, riducendo la possibilità di scivolamenti accidentali.

Una caratteristica di rilievo del design del Fusion è la sua certificazione IP 68, che lo rende resistente alla polvere e all’acqua, in grado di sopportare immersioni fino a 1,5 metri per 30 minuti. Questo è un dettaglio rilevante in un dispositivo di fascia media. Sui lati ci sono il pulsante di accensione e spegnimento e il bilanciere del volume, sulla parte inferiore la porta USB Type-C che non dispone dell’uscita video.

In confezione, oltre allo smartphone, troverete una cover in plastica dura con un bel design, estremamente sottile, l’alimentatore da 68 W e il cavo di ricarica e trasferimento file.

Display e multimedialità

Motorola Edge 50 Fusion monta un display P-OLED da 6,7 pollici, con risoluzione FullHD+ (1080 x 2400 pixel) e un aspect ratio di 20:9. Il pannello è uno dei punti forti del dispositivo, soprattutto per quanto riguarda la frequenza di aggiornamento che può arrivare fino a 144Hz. Il refresh rate elevato garantisce un’esperienza utente estremamente fluida, sia durante lo scrolling che durante il gaming, si può regolare automaticamente o fissandolo su un livello intermedio preferito.

La luminosità del display è buona: non ci sono numeri da capogiro ma in modalità automatica raggiunge un picco di 1.322 nits, rendendolo comunque ben leggibile anche all’aperto sotto la luce diretta del sole. Tuttavia, un aspetto che potrebbe deludere alcuni è l’assenza del supporto per l’HDR, una mancanza che limita le capacità del display nella visione di contenuti video di qualità superiore.

Il lettore di impronte digitali è integrato sotto il display e funziona in modo rapido e preciso. Inoltre, il dispositivo è dotato di altoparlanti stereo con supporto Dolby Atmos, che offrono un’esperienza audio sorprendentemente ricca e bilanciata, con una buona separazione dei canali, specialmente quando si usa il dispositivo in modalità orizzontale per la visione di video o per il gaming.

Prestazioni

Motorola Edge 50 Fusion è alimentato dal chipset Snapdragon 7s Gen 2 di Qualcomm, una buona scelta per un dispositivo di fascia media. Questo processore octa-core a 4 nm offre un buon compromesso tra prestazioni e efficienza energetica. È disponibile in diverse configurazioni di memoria, con tagli che arrivano fino a 12 GB di RAM e 256 o 512 GB di spazio di archiviazione UFS 2.2 (anche se avremmo preferito trovare almeno le UFS 3.1). Non c’è invece il supporto per la memoria espandibile.

Durante i nostri test, il telefono si è comportato in modo fluido per la maggior parte delle attività quotidiane, come navigare sul web, utilizzare app di messaggistica e social media, e persino nel gaming leggero. Tuttavia, nelle sessioni di gaming più intense o con applicazioni particolarmente esigenti in termini di risorse, si notano delle limitazioni, soprattutto a causa della GPU Adreno 710, che non brilla particolarmente per potenza grafica. In questo contesto, dispositivi con chipset come lo Snapdragon 8 o soluzioni MediaTek Dimensity possono offrire prestazioni superiori nella stessa fascia di prezzo.

In termini di benchmark, il Fusion si allinea con altri dispositivi di fascia media, mantenendo comunque prestazioni soddisfacenti per un utilizzo non eccessivamente esigente.

Connettività e Altre Funzionalità

Il Motorola Edge 50 Fusion supporta 5G, eSIM, Dual SIM, e dispone di Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 e NFC. Una mancanza notevole è il supporto per la USB 3.0, poiché il dispositivo è limitato alla USB 2.0 per il trasferimento dati, il che potrebbe deludere chi ha bisogno di velocità di trasferimento più elevate.

Fotocamera

Motorola Edge 50 Fusion è dotato di un sistema a doppia fotocamera sul retro, con un sensore principale da 50 MP e un sensore ultragrandangolare da 13 MP. La fotocamera principale utilizza il sensore Sony LYTIA LYT-700C, che offre all-pixel autofocus e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), garantendo scatti nitidi e ben dettagliati, anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Le foto scattate con la fotocamera principale risultano ben bilanciate in termini di colori e contrasto, con un buon livello di dettaglio. Motorola offre anche diverse modalità di scatto, tra cui la modalità “Auto Enhance”, che enfatizza i colori e migliora l’immagine in modo più aggressivo, per chi preferisce scatti più “vivi”. Un difetto riscontrato è la gestione delle alte luci, che in alcuni casi risulta eccessiva, portando a una sovraesposizione dei dettagli luminosi.

Il sensore ultra-grandangolare da 13 MP supporta l’auto-focus, permettendo di essere utilizzato anche per scatti macro. Tuttavia, le foto grandangolari tendono a perdere un po’ di nitidezza ai bordi e mostrano una leggera distorsione.

La selfie camera da 32 MP offre buoni risultati, soprattutto in condizioni di luce naturale. Le immagini sono dettagliate, ma soffrono leggermente in condizioni di scarsa illuminazione, con un aumento del rumore digitale.

In termini di video, il dispositivo può registrare in 4K a 30fps, sia con la fotocamera principale che con quella grandangolare, offrendo video fluidi e ben dettagliati. La stabilizzazione elettronica (EIS) funziona bene, ma introduce qualche problema di “focus hunting” in situazioni di movimento.

Autonomia e Ricarica

Un altro punto forte di Motorola Edge 50 Fusion è la sua batteria da 5.000 mAh, che garantisce una lunga autonomia. Con un utilizzo medio-intenso, il dispositivo può facilmente durare un’intera giornata senza bisogno di ricaricare. Nei nostri test, ha raggiunto oltre 5 ore e mezza di utilizzo attivo (quindi con display acceso), con una buona gestione della batteria grazie alle ottimizzazioni del software e al processore calmierato.

Come anticipato supporta la ricarica rapida a 68W, che permette di ricaricare il telefono fino al 50% in soli 15 minuti e completare la carica in poco meno di un’ora. Peccato manchi il supporto alla ricarica wireless, caratteristica invece presente sul fratello Motorola Edge 50 Neo.

Conclusioni e prezzi

Motorola Edge 50 Fusion è un dispositivo che riesce a coniugare estetica, funzionalità e prestazioni di fascia media a un prezzo competitivo. Nonostante alcune limitazioni, come la mancanza del supporto HDR, la ricarica wireless e una GPU non adatta al gaming pesante, rimane un’ottima opzione per chi cerca uno smartphone affidabile con un design premium e una buona autonomia.

È disponibile in Italia da luglio 2024 al prezzo di listino di 399 euro, tuttavia lo si può ormai acquistare su una fascia di prezzo più idonea ovvero intorno ai 300 euro. È uno smartphone caldamente consigliato sotto i 300 euro.

Pro: Design elegante con finiture di qualità;



Ottima autonomia e ricarica rapida a 68W;



Software semplice ma completo. Contro: Manca il supporto HDR;



Manca la ricarica wireless;



Fotocamera ultra-grandangolare solo discreta.