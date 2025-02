Amazon annuncia una consistente novità per gli acquisti online: il colosso sta testando una nuova funzione per Amazon Shopping che reindirizza gli acquirenti verso i siti web dei vari brand nel caso uno specifico prodotto non sia disponibile. Vediamo come funzionano le cose più nello specifico.

Non disponibile su Amazon? Il sito reindirizza sul sito web del brand

Amazon offre un vastissimo catalogo di prodotti, con centinaia di milioni di articoli in decine e decine di categorie, tra elettronica, prodotti per la casa, prodotti per la bellezza e così via. Ciò non significa però che sul sito sia possibile trovare sempre tutto, e proprio per questo il colosso viene incontro agli utenti attraverso un’interessante novità: basandosi sulla sua “missione di rendere la vita dei clienti migliore e più facile ogni giorno“, Amazon sta testando una nuova esperienza di acquisto (per ora in versione beta) che mostra nei risultati di ricerca anche prodotti che non risultano venduti o disponibili su Amazon stessa, con tanto di link al sito web del marchio per semplificare l’acquisto.

I clienti potranno seguire questi link per recarsi direttamente sullo shop online del brand, così da valutare il prodotto, vedere prezzi e opzioni di consegna ed eventualmente effettuare l’acquisto, anche senza coinvolgere Amazon. Quest’ultima promette inoltre di non condividere le informazioni personali degli utenti con il marchio quando cliccano sui link. “Lavoriamo costantemente per ampliare la selezione e rendere lo shopping ancora più conveniente per i clienti“, ha dichiarato Rajiv Mehta, Vicepresidente di Amazon per la ricerca e lo shopping conversazionale. “Stiamo testando l’aggiunta di una selezione più ampia e di marchi nei nostri risultati di ricerca per aiutare i clienti a trovare ancora di più di ciò che desiderano e migliorare ulteriormente la nostra esperienza di acquisto per i clienti“.

Al momento questa novità è disponibile per un numero limitato di utenti solo negli Stati Uniti, sia sull’app Amazon Shopping per Android sia su quella per iOS, ma in futuro sarà ampliato a una platea più grande (sempre nei confini statunitensi, almeno per il momento) e a una maggiore quantità di brand, seguendo i feedback.

Come funziona la nuova esperienza di acquisto? I clienti selezionati per la beta possono visualizzare i prodotti venduti al di fuori di Amazon tra i risultati di ricerca. Toccando “Vedi altro” (“See More“) possono visualizzare più risultati di quel marchio, mentre premendo direttamente sul prodotto possono essere reindirizzati al sito web del brand, dopo una notifica di avviso. In più, se il brand ha prodotti abilitati all’opzione Acquista con Prime, i membri abbonati possono utilizzare il proprio account e le proprie informazioni di pagamento, oltre che usufruire di consegne rapide e gratuite e di tutta l’assistenza di Amazon anche per gli acquisti effettuati direttamente sul sito web del marchio.

“Stiamo sempre sperimentando nuovi modi per rendere più facile per i clienti trovare i prodotti che desiderano e di cui hanno bisogno quando effettuano ricerche nell’app Amazon Shopping“, ha proseguito Mehta. “Sappiamo che i clienti hanno molte opzioni a disposizione per fare acquisti e non vediamo l’ora di ricevere il loro feedback su questa nuova esperienza, mentre lavoriamo per migliorare ulteriormente la selezione, il valore e la praticità“.

Come detto, per ora tutto questo è in fase di sperimentazione solo per alcuni utenti selezionati negli Stati Uniti. Chissà se prima o poi vedremo anche noi qualcosa del genere nei vari siti europei di Amazon. Vi piacerebbe poter visualizzare i risultati anche al di fuori del sito? Fateci sapere la vostra.