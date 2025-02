Amazon ripropone l’interessante iniziativa chiamata “Gioca e Vinci”, che permette di ottenere un buono sconto da 5 euro semplicemente rispondendo a un breve quiz. Si tratta di un piccolo incentivo per tutti gli utenti che usano l’app, e diciamolo, un modo carino per premiare la fedeltà dei clienti con uno sconto extra sugli acquisti.

Partecipare è semplicissimo. Basta aprire l’app di Amazon e cercare il banner dedicato a “Gioca e Vinci”. Una volta cliccato, si accede a un piccolo e semplice quiz composto da tre domande, tutte relative al mondo Amazon. Infatti non serve essere esperti per rispondere correttamente, sono domande accessibili a chiunque abbia un minimo di familiarità con il servizio. Se si risponde a tutte in modo corretto, si vince immediatamente un buono sconto da 5 euro, che viene automaticamente collegato all’account e sarà applicato al prossimo acquisto idoneo.

Ovviamente, come per ogni promozione, ci sono delle condizioni. Il buono può essere utilizzato solo su prodotti venduti e spediti da Amazon Italia e ha una soglia minima di spesa di 25 euro. Inoltre, non è valido per prodotti venduti da terzi, libri, contenuti digitali, dispositivi Alexa, prodotti ricondizionati, buoni regalo e altre categorie specifiche.

Nel caso del coupon ottenuto nell’esempio mostrato, l’importo è valido solo per acquisti nella categoria salute e cura della persona e ha una scadenza fissata al 1° marzo. Tuttavia, Amazon propone spesso iniziative simili anche per altre categorie di prodotti, e la selezione dei destinatari sembrerebbe avvenire in modo casuale. Per questa promozione sono previsti 80.000 coupon.