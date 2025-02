Amazon annuncia l’apertura del suo primo negozio fisico in Italia e allarga la propria selezione online di prodotti per la cura della persona in Europa. Più precisamente si tratta del punto vendita Amazon Parafarmacia & Beauty: scopriamo insieme tutti i dettagli, compresa la data di apertura e dove si trova.

Amazon apre il primo negozio fisico in Italia

Amazon Parafarmacia & Beauty aprirà ufficialmente al pubblico nella giornata di domani, 12 febbraio 2025, e consentirà ai clienti di esplorare una selezione di prodotti di bellezza e cura della persona dei migliori marchi (tra cui Eucerin, La Roche-Posay, Vichy, Avène, Bionike, Rilastil e CeraVe), potendo beneficiare di consigli e suggerimenti tramite strumenti tecnologici innovativi e consulenze in loco.

Il nuovo negozio consente di estendere l’offerta di Amazon di prodotti per la cura della persona in Europa: la selezione di prodotti sarà progressivamente disponibile durante l’anno negli store online in Germania, Francia, Spagna, Regno Unito e Italia stessa.

“Siamo entusiasti di annunciare l’apertura di Amazon Parafarmacia & Beauty a Milano, un negozio fisico che migliora ulteriormente l’esperienza di acquisto dei nostri clienti offrendo loro un’ampia e curata selezione di prodotti per la bellezza e la cura della persona“, ha dichiarato Giorgio Busnelli, Vice Presidente Categorie Largo Consumo di Amazon in Europa. “Abbiamo progettato questo negozio per avvicinarci ancora di più ai nostri clienti e garantire un’esperienza innovativa, che unisce tecnologia all’avanguardia e consulenza da parte di esperti“. “Questa selezione arricchita“, ha proseguito, “riflette il nostro impegno nel soddisfare le diverse esigenze dei nostri clienti, sia presso il nostro negozio fisico a Milano che online in Europa“.

Il negozio Parafarmacia & Beauty di Amazon offre due aree distinte, progettate per le diverse esigenze. La galleria principale è il cuore del punto vendita, e offre un’ampia e curata esposizione di prodotti per la bellezza e la cura della persona, raccomandati dai migliori marchi: è attrezzata con postazioni Place & Learn dotate di display digitali interattivi, che offrono informazioni sui prodotti, riproducono video informativi e facilitano l’esplorazione dei diversi brand.

Il derma-bar è invece un’area dove i clienti possono effettuare gratuitamente l’analisi digitale delle propria pelle, sfruttando appositi strumenti tecnologici. Qui è possibile ricevere consigli da parte di esperti di bellezza sulla base del risultato, analizzare tipologia e condizioni della pelle e provare alcuni prodotti. All’interno del negozio è possibile anche acquistare farmaci da banco senza prescrizione medica, con la presenza di farmacisti per assistenza, informazioni e consulenza.

Amazon Parafarmacia & Beauty si trova a Milano, in Piazzale Cadorna 4 (a due passi dall’omonima stazione): chi vuole dare un’occhiata potrà farlo da domani, 12 febbraio 2025. Gli orari del negozio vanno dalle 8:00 alle 19:00 dal lunedì al venerdì, e dalle 9:00 alle 19:00 il sabato e la domenica. Per maggiori informazioni è disponibile l’apposita pagina.