Il mondo dei social network si arricchisce di una novità davvero interessante che sta facendo parlare di sé nelle ultime ore. Si chiama WikiTok ed è un progetto web che promette di rivoluzionare il modo in cui accediamo alle informazioni e conoscenza online, combinando l’immediatezza di TikTok con la profondità dei contenuti di Wikipedia.

WikiTok rivoluziona l’esplorazione di Wikipedia: la conoscenza incontra lo scrolling infinito di TikTok

Ma andiamo con ordine. Dietro questo progetto innovativo c’è Isaac Gemal, uno sviluppatore di New York che ha deciso di affrontare una sfida particolare: rendere la consultazione di Wikipedia tanto coinvolgente quanto lo scrolling su TikTok, ma senza cadere nella trappola degli algoritmi.

L’idea è tanto semplice quanto geniale: aprendo WikiTok dal browser (funziona sia su desktop che su mobile) ci troviamo davanti a un feed infinito di articoli Wikipedia, presentati in modo accattivante con un’immagine di accompagnamento e un breve estratto del contenuto. Se qualcosa cattura la nostra attenzione, basta un tap su “Read More” per accedere all’articolo completo.

La vera rivoluzione sta nel modo in cui WikiTok seleziona i contenuti da mostrarci. A differenza di TikTok, Instagram e compagnia, qui non c’è nessun algoritmo che cerca di capire i nostri gusti o di manipolare la nostra attenzione. Gli articoli vengono proposti in modo completamente casuale, trasformando ogni sessione di navigazione in una vera e propria avventura alla scoperta di nuove conoscenze.

“Mi hanno chiesto in tanti che tipo di algoritmo uso per personalizzare i contenuti“, ha raccontato Gemal in un’intervista. “La mia risposta è sempre la stessa: non ne uso nessuno, e sono orgoglioso di questa scelta“. In un’epoca in cui siamo bombardati da contenuti iper-personalizzati, WikiTok si propone come un’oasi di serendipità digitale.

Il supporto multilingua è un altro punto di forza: oltre all’italiano, sono disponibili contenuti in inglese, tedesco, francese, spagnolo, ucraino e portoghese. Una scelta che rende WikiTok uno strumento prezioso non solo per ampliare le proprie conoscenze, ma anche per praticare le lingue straniere.

Interessante notare come il progetto sia nato quasi per caso da una discussione su X (l’ex Twitter) e sia stato sviluppato in tempi record. Lo sviluppatore ha impiegato appena un paio d’ore per creare il primo prototipo, sfruttando tecnologie moderne come React e TypeScript. Il codice sorgente è completamente open source e disponibile su GitHub per chiunque voglia contribuire al progetto.

La domanda che sorge spontanea è: può un’app così semplice competere con i colossi dei social network? Probabilmente non è questo l’obiettivo. WikiTok si propone piuttosto come un’alternativa intelligente per quei momenti in cui vorremmo scrollare il feed di TikTok ma preferiremmo impiegare il tempo in modo più costruttivo.

Dopo aver provato WikiTok per qualche ora, possiamo confermare che l’effetto è sorprendentemente coinvolgente. Tramite questa modalità di integrazione con la conoscenza disponibile online ci si ritrova a scoprire argomenti che non avreste mai cercato attivamente, dall’arte rinascimentale alla chimica organica, il tutto senza quella sensazione di vuoto che spesso accompagna le sessioni sui social tradizionali.

In un panorama digitale dominato da algoritmi sempre più invasivi, WikiTok rappresenta un esperimento controcorrente che merita attenzione. Non sostituirà certamente TikTok o gli altri social network, ma offre una prospettiva interessante su come la tecnologia possa essere utilizzata per promuovere la conoscenza in modo genuino e non manipolativo.