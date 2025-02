TikTok, il social network più amato dai giovani, ha trovato un modo brillante per aggirare il recente ban che ha portato alla sua rimozione dal Google Play Store negli Stati Uniti.

La notizia è di quelle interessanti: da oggi gli utenti Android americani possono tornare a scaricare TikTok, ma non dal classico store di Google. ByteDance, la società dietro al social, ha infatti implementato una soluzione alternativa che permette di ottenere l’app direttamente dal sito web ufficiale.

Ma entriamo nei dettagli di questa novità che sta facendo discutere. Gli utenti hanno ora accesso a due versioni dell’applicazione: quella standard, con tutte le funzionalità che conosciamo, e TikTok Lite, pensata per chi ha una connessione internet non proprio fulminea o dispositivi meno performanti.

Il lato positivo è che l’installazione è davvero un gioco da ragazzi. Chi ha dimestichezza con Android sa bene cosa significa sideloadare un’app, ma anche i meno esperti non avranno problemi: è sufficiente, infatti, scaricare il file APK dal sito e seguire pochi semplici passaggi. Nei nostri test, effettuati su diversi smartphone di diverse fasce di prezzo, il processo è stato veloce quanto un normale download dal Google Play Store.

We’re enhancing ways for our community to continue using TikTok by making Android Package Kits available at https://t.co/JoNVqKpnrS so that our U.S. Android users can download our app and create, discover, and connect on TikTok.

More information at our Help Center:…

— TikTok Policy (@TikTokPolicy) February 8, 2025