L’enorme successo a livello globale di WhatsApp dipende in gran parte dal lavoro incessante del suo team di sviluppatori volto a rendere questo servizio sempre più ricco di possibilità di personalizzazione e capace di competere con le principali soluzioni della concorrenza.

Di tanto in tanto il team di WhatsApp studia anche delle funzionalità dedicate in esclusiva a determinati mercati e un esempio in tal senso ci è arrivato nelle scorse ore con riferimento all’India, ossia quello che è il Paese che garantisce al servizio di messaggistica la più grande platea di utenti.

Una nuova funzionalità in arrivo su WhatsApp

Stando a quanto è emerso dall’analisi del codice di una delle recenti versioni di WhatsApp (la release 2.25.3.15 beta), Meta si starebbe preparando a espandere i suoi servizi finanziari in India.

Allo stato attuale in India gli utenti WhatsApp possono usare questo servizio per inviare denaro ai loro contatti ed effettuare pagamenti alle aziende tramite UPI (Unified Payments Interface).

Il passo successivo sarebbe rappresentato dalla possibilità per gli utenti di effettuare vari tipi di pagamenti direttamente all’interno dell’app, come quelli per le bollette per la fornitura dell’energia elettrica, le ricariche di cellulari, le bollette per la fornitura d’acqua, le bollette di telefonia fissa, ecc.

Sebbene la funzionalità sia ancora in fase di sviluppo, una pagina (attualmente vuota) per i pagamenti delle bollette è già stata aggiunta nell’ultima versione beta dell’app, così come viene mostrato dal seguente screenshot:

Resta da capire quando questa novità potrà essere effettivamente lanciata in India mentre è difficile (almeno per il momento) che possa essere implementata anche nel nostro Paese.

