WhatsApp continua il suo percorso di innovazione con il rilascio di una nuova versione beta per Android. L’aggiornamento 2.25.3.17, distribuito attraverso il Google Play Beta Program, introduce una significativa novità nella gestione degli eventi all’interno dell’applicazione.

Gli eventi di WhatsApp si arricchiscono della possibilità di aggiungere ospiti aggiuntivi

Facciamo un passo indietro: con la versione beta 2.25.3.6, WhatsApp aveva già esteso la funzionalità di creazione eventi alle chat individuali, dopo averla inizialmente limitata a gruppi e community. Questa implementazione permetteva agli utenti di pianificare incontri, impostare promemoria e organizzare impegni personali o professionali direttamente nelle conversazioni private, eliminando la necessità di utilizzare app di calendario esterne.

Ora, con la versione 2.25.3.17, l’app di messaggistica istantanea fa un ulteriore passo in avanti introducendo la possibilità di gestire ospiti aggiuntivi negli eventi. Questa nuova funzionalità permette ai partecipanti non solo di confermare o declinare la propria presenza, ma anche di specificare se intendono portare con sé degli ospiti supplementari.

Nel dettaglio, durante la creazione dell’evento, l’organizzatore avrà la facoltà di abilitare o disabilitare questa opzione. Se attivata, i partecipanti potranno indicare l’intenzione di portare accompagnatori; se disattivata, l’evento rimarrà strettamente limitato ai soli invitati diretti, garantendo un maggior controllo sulla privacy e sulla gestione dei partecipanti.

Le applicazioni pratiche di questa funzionalità sono molteplici. Nel contesto aziendale, può facilitare l’organizzazione di eventi di networking dove i dipendenti potrebbero voler coinvolgere colleghi o partner commerciali.

Per quanto riguarda gli eventi sociali, come feste di compleanno o reunion familiari, gli invitati possono facilmente segnalare la presenza di amici o familiari. La funzione si rivela particolarmente utile anche per workshop o sessioni formative, dove potrebbe essere necessaria la presenza di assistenti o interpreti, promuovendo così inclusività e accessibilità.

Come spesso accade con le novità di WhatsApp, la distribuzione della funzionalità avviene in modo graduale. Al momento, è disponibile solo per alcuni beta tester che hanno installato l’ultima versione dell’app dal Google Play Store, con un piano di espansione a livello globale previsto per le prossime settimane.

Come aggiornare WhatsApp e iscriversi al programma Beta

Se non volete rischiare di perdervi le ultime novità e gli ultimi miglioramenti rilasciati ufficialmente dal team di WhatsApp, potete verificare di avere installato la versione più recente dell’app direttamente dal Google Play Store, cliccando sul badge sottostante.

Per quanto riguarda il ramo beta dell’app, il programma di test è al completo da mesi ormai, dunque, qualora voleste provare le novità proposte da WhatsApp Beta dovrete procedere con l’installazione manuale dei relativi file APK, scaricabili dal portale APK Mirror (la cui pagina dedicata è raggiungibile cliccando su questo link). In particolare, l’ultima versione beta disponibile al pubblico, la 2.25.3.17 è disponibile a questo indirizzo.

