Dopo il lancio di Realme GT 7 Pro con le sue specifiche tecniche pazzesche, e del Realme GT 6 che ha raggiunto il minimo storico su Amazon, è tempo di scoprire quello che dovrebbe essere il successore di Realme GT 6T, uno dei flagship killer dello scorso anno. Parliamo di Realme GT 7T, di cui stanno iniziando a circolare le prime indiscrezioni.

Cosa possiamo aspettarci da Realme GT 7T

Realme GT 7T dovrebbe essere un’alternativa conveniente a Realme GT 7 e secondo quanto riferito da un dirigente dell’azienda cinese, potrebbe essere lanciato presto. Per ora non ci sono particolari indicazioni sulle caratteristiche tecniche di Realme GT 7T se non che verrà lanciato con 8 GB di RAM e il supporto all’NFC e a una tecnologia, INT, che sembrerebbe simile alla funzione Intercom di Apple che consente di inviare e ricevere messaggi vocali tra dispositivi compatibili (come HomePod, iPhone e Apple Watch). Nel caso di Realme GT 7T questa funzione potrebbe consentire la comunicazione tra dispositivi Realme sfruttando la tecnologia NFC o la rete locale per inviare messaggi o notifiche.

Il dispositivo che dovrebbe essere il Realme GT 7T è stato registrato con il numero di modello RMX5085 presso il Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), la normativa indonesiana che regolamenta la produzione di dispositivi elettronici.

Non essendoci al momento altre informazioni o indiscrezioni (se non la colorazione blu tra quelle disponibili) è possibile ipotizzarne le caratteristiche tecniche partendo da quelle del suo predecessore, Realme GT 6T, infatti, è uno smartphone da 6,78” con display LTPO AMOLED con risoluzione di 1264 x 2780 px, frequenza di aggiornamento di 120 Hz, luminosità massima di 6000 nits e protezione Corning Gorilla Glass Victus 2.

Le prestazioni sono gestite dal processore Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 e dalla GPU Adreno 732 in abbinamento alla RAM LPDDR5X da 8 GB o 12 GB e dalla memoria interna UFS 4.0 da 128 GB, 256 GB o 512 GB. Il comparto fotografico prevede una fotocamera principale da 50 MP con apertura f/1.88 e un sensore ultra-grandangolare da 8 MP con apertura f/2.2 e una fotocamera anteriore da 32MP con apertura f/2.45.

La batteria di Realme GT 6T è da 5.500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 120W. Lo smartphone supporta il 5G, il Bluetooth 5.4, l’USB-C 2.0 e prevede il sistema operativo Android 14 con l’interfaccia Realme UI 5.0.

Queste insieme di caratteristiche potrebbe quindi essere il punto di partenza per il prossimo Realme GT 7T, di cui presto dovrebbero arrivare nuove informazioni.