Come ampiamente preventivato, quest’oggi Realme ha presentato a Milano due nuovi smartphone Android per il mercato europeo e globale: stiamo ovviamente parlando di Realme GT 6 e di Realme GT 6T, due prodotti che spaziano tra la fascia media e quella alta puntando tutto sul rapporto qualità prezzo e sulla nomea (il primo in particolare) di flagship killer. Scopriamo insieme tutti i dettagli, comprese le offerte di lancio per l’Italia.

Realme GT 6 e GT 6T ufficiali con SoC Snapdragon e 5500 mAh

Dopo qualche settimana di teaser e anticipazioni da parte del produttore, oggi conosciamo finalmente da vicino Realme GT 6 e Realme GT 6T, due nuovi smartphone Android di fascia media e alta. Il modello di punta è Realme GT 6, che viene definito come il solo flagship killer di questo 2024 grazie alle specifiche tecniche e al rapporto qualità-prezzo.

Come in parte anticipato i giorni scorsi, lo smartphone mette a disposizione un display Ultra Bright AMOLED da 6,78 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz e ben 6000 nit di luminosità: questo risultato è stato raggiunto grazie all’utilizzo di materiali di alta qualità e garantisce non solo una luminosità da primato (che non teme le condizioni più complicate), ma anche efficienza dal punto di vista energetico. Il pannello integra le tecnologie HDR e Pro-XDR per una gamma più ampia di colori e livelli di luminosità ed è in grado di adattarsi alla luce ambientale in modo preciso, grazie a 10.240 livelli di luminosità.

L’avanzata tecnologia LTPO 8T adatta in modo intelligente la frequenza di aggiornamento del display in base ai contenuti, riducendo il consumo energetico fino al 20%. Il display offre poi una tecnologia di regolazione della luminosità PWM a 2160 Hz per contrastare l’affaticamento visivo ed eliminando lo “sfarfallio”. Sempre per ridurre l’affaticamento visivo, lo smartphone dispone di un sistema di protezione alimentato dall’intelligenza artificiale capace di adattare le impostazioni dello schermo alle varie modalità di utilizzo e alla luce ambientale. Per l’uso notturno, è presenta una modalità Sleep che imposta automaticamente lo schermo su colori più caldi. Lo schermo offre le certificazioni SGS Five-star Esports Display, che garantisce immagini fluide e reattività per i giocatori, SGS Five-star Sunlight-Readable Display per la leggibilità in qualsiasi condizione, SGS AI Eye-Protection Display per le funzioni intelligenti contro l’affaticamento visivo, e TÜV Rheinland Flicker Free Display, che assicura un’esperienza visiva confortevole anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Il cuore di Realme GT 6 è il SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 a 4 nm, che può contare sul supporto di 8, 12 o addirittura 16 GB di RAM di 256 o 512 GB di memoria interna. A livello fotografico lo smartphone propone una tripla fotocamera posteriore con sensori da 50 MP: è composta infatti dal sensore principale Sony LYT-808 da 50 MP (f/1.69, 1/1.4″), dal sensore ultra-grandangolare Sony IMX355 da 50 MP (f/2.2, 1/4″) e dal teleobiettivo Samsung JN5 da 50 MP (f/2.0, 1/2.8″), con supporto alla registrazione video fino a 4K a 30 fps con Dolby Vision. Per i selfie entra in gioco la fotocamera frontale da 32 MP (f/2.45, 1/2.74″).

La batteria costituisce uno dei punti di forza di Realme GT 6: a bordo abbiamo 5500 mAh, compatibili con la ricarica rapida cablata SUPERVOOC da 120 W; secondo quanto riportato dal produttore, bastano 10 minuti per tornare al 50%, e viene garantita una capacità di almeno l’80% dopo 1600 cicli di ricarica.

Lo smartphone viene proposto con Android 14 e Realme UI 5.0, una “personalizzazione” ricca di funzioni aggiuntive come ad esempio quelle legate all’intelligenza artificiale con Next AI: la modalità AI Night Vision è pensata per i video in notturna e garantisce secondo l’azienda risultati simili a quelli di smartphone con sensori da 1 pollice grazie a un apposito algoritmo; con AI Smart Removal è possibile andare a rimuovere oggetti indesiderati all’interno delle fotografie, in modo simile a quanto avviene con la Gomma magica di Google; AI Smart Loop punta invece a semplificare e velocizzare la condivisione delle informazioni con le altre app: se ad esempio si va a copiare un numero di telefono o un indirizzo, il telefono va a visualizzare un menu in sovrimpressione con app selezionate in maniera predittiva per la condivisione, in modo da saltare alcuni tediosi passaggi.

Specifiche tecniche di Realme GT 6: display AMOLED da 6,78 pollici a risoluzione 2780 × 1264 con refresh rate fino a 120 Hz

SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 a 4 nm

a 4 nm 8, 12 o 16 GB di RAM e 256 o 512 GB di memoria interna

tripla fotocamera posteriore con sensore principale Sony LYT-808 da 50 MP

batteria da 5500 mAh con ricarica rapida SUPERVOOC da 120 W (cablata)

Per ulteriori dettagli potete consultare la scheda tecnica completa

Realme GT 6T si posiziona su una fascia più bassa rispetto al fratello, ma condivide comunque alcune delle specifiche tecniche. Abbiamo iniziato a conoscerlo lo scorso maggio con il lancio indiano: a bordo troviamo pure qui uno schermo AMOLED da 6,78 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz e luminosità di picco di 6000 nit e la batteria da 5500 mAh con ricarica rapida cablata SUPERVOOC da 120 W.

Il principale cambiamento è legato al SoC, in questo caso un Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 a 4 nm, affiancato da 8 o 12 GB di RAM e da 128, 256 o 512 GB di memoria interna. Diversi anche i comparti fotografici: Realme GT 6T si deve “accontentare” di una doppia fotocamera posteriore con sensore principale Sony LYT-600 da 50 MP (f/1.9, 1/1.95″ con PDAF e OIS) e sensore ultra-grandangolare da 8 MP (f/2.2, 1/4.0″), mentre la fotocamera anteriore rimane da 32 MP.

Specifiche tecniche di Realme GT 6T: display AMOLED da 6,78 pollici a risoluzione 2780 x 1264 con refresh rate fino a 120 Hz

SoC Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 a 4 nm

a 4 nm 8 o 12 GB di RAM e 128, 256 o 512 GB di memoria interna

doppia fotocamera posteriore con sensore principale Sony LYT-600 da 50 MP

batteria da 5500 mAh con ricarica rapida SUPERVOOC da 120 W (cablata)

Per ulteriori dettagli potete consultare la scheda tecnica completa

Prezzi, uscita e offerte lancio per Realme GT 6 e GT 6T

Realme GT 6 e GT 6T sono disponibili all’acquisto in Italia nelle colorazioni Fluid Silver e Razor Green a partire da oggi, 20 giugno 2024, e saranno acquistabili online da domani, 21 giugno, con apposite offerte di lancio, con cuffie Realme Buds Air 6 e caricabatterie da 120 W inclusi nel prezzo. I prezzi di listino consigliati sono i seguenti:

Realme GT 6: 8-256 GB a 599,99 euro 12-256 GB a 699,99 euro 16-512 GB a 799,99 euro

Realme GT 6T: 8-256 GB a 549,99 euro 12-256 GB a 599,99 euro



Dal 21 giugno al 4 luglio 2024 sono previste le seguenti offerte di lancio sui nuovi modelli, tutte con bundle:

Realme GT 6: 8-256 GB a 549,99 euro con Realme Buds Air 6 e caricabatterie da 120 W 12-256 GB a 599,99 euro con Realme Buds Air 6 e caricabatterie da 120 W 16-512 GB a 699,99 euro con Realme Buds Air 6 e caricabatterie da 120 W

Realme GT 6T: 8-256 GB a 399,99 euro con Realme Buds Air 6 e caricabatterie da 120 W



