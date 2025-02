Su Amazon potete trovare una nuova intrigante proposta riguardante uno dei più popolari smartphone Android di fascia medio-alta: stiamo parlando di Realme GT 6, dispositivo lanciato la scorsa estate in compagnia del fratello minore Realme GT 6T. Vediamo come approfittare di uno sconto di più di 170 euro rispetto al prezzo di listino consigliato.

Realme GT 6 in offerta al minimo storico Amazon

Realme GT 6 ha esordito lo scorso giugno ed è uno smartphone che ha fin da subito puntato al titolo di flagship killer 2024: questo grazie alle sue specifiche tecniche, rapportate a un prezzo di vendita decisamente più basso rispetto a quello dei modelli di fascia alta.

Lo smartphone mette a disposizione un ampio schermo Ultra Bright AMOLED LTPO da 6,78 pollici con risoluzione Full-HD+, refresh rate fino a 120 Hz e luminosità di picco di 6000 nit. Il cuore è costituito dal chipset Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 a 4 nm, affiancato da almeno 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Sono in tutto quattro i sensori fotografici offerti da Realme: sul retro trova spazio una tripla fotocamera con sensore principale Sony LYT-808 da 50 MP sensore ultra-grandangolare Sony IMX355 da 8 MP e teleobiettivo Samsung JN5 da 50 MP, mentre frontalmente c’è una fotocamera da 32 MP.

Completa la connettività, con 5G dual SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, GPS e porta USB Type-C, e la batteria è uno dei punti di forza: a bordo ci sono 5500 mAh, con supporto alla ricarica rapida cablata SUPERVOOC da 120 W; secondo Realme, bastano 10 minuti per tornare al 50%, senza preoccupazioni per il lungo periodo (l’azienda promette una capacità di almeno l’80% dopo 1600 cicli di ricarica).

Lato software, lo smartphone è uscito con Realme UI 5.0 e Android 14, con tante funzionalità legate all’intelligenza artificiale Next AI. Proprio in queste settimane è in rilascio l’aggiornamento ad Android 15.

Realme GT 6 ha debuttato la scorsa estate al prezzo consigliato di partenza di 599,99 euro (8-256 GB), ma in queste ore potete acquistarlo con uno sconto niente male: su Amazon è disponibile nella colorazione Argento (Fluid Silver) a 426,50 euro (cifra che corrisponde al minimo storico per il sito), con consegna rapida e inclusa. Se siete interessati potete seguire il link qui in basso, mentre per indecisioni potete consultare la nostra recensione.

Se volete spendere meno è in promozione anche il fratello Realme GT 6T, proposto sempre su Amazon a 360,90 euro (invece di 549,99 euro).